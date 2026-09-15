長時間駆動・堅牢・拡張性を実現した現場のためのPC、タフブック「FZ-34」発表！

パナソニック コネクトは10月より、「堅牢」「長時間」「拡張性」で過酷な現場を支える堅牢PC、タフブック「FZ-34（12.4型）」を発売する。

2026年に30周年を迎えたタフブックは、誕生以来、一貫して「現場を止めない」という信念を貫いてきている。

日本では、過酷な現場でもビジネスPCが多く使われており、予期せぬ衝撃、粉塵、水濡れ、高温・低温環境などのPC不具合に起因する「現場の停滞」が課題となっているという。同社はこの課題に対し、現場のニーズに応えるために新モデルのFZ-34を展開する。

FZ-34は、粉塵の舞う製造工場や建設現場、インフラ関連現場、災害支援現場など、過酷な環境での使用を想定し、MIL-STD-810H規格に基づく耐落下性能を強化するとともに、駆動時間の伸長や軽量化、5G対応など、前モデル（CF-339）から性能を向上した新モデル。

特徴としては以下の4つだ。

①過酷な現場でも安心して作業できる堅牢性

堅牢性については移動中や不安定な足場での使用を想定し、MIL規格（MIL-STD-810H）に基づくタブレットの状態での180cm落下試験（26方向、合板）に加え、独自試験も実施している。

また粉塵が舞い、水しぶきが避けられない製造ライン、建設やインフラ関連などの現場でも安心して使えるIP65規格適合(タブレットのみではIP66規格）で、粉塵の侵入を防ぎ、あらゆる方向からの噴流水に耐えられる、非常に高い防塵・防滴性能を備えている。

②長時間駆動・高耐久バッテリー

バッテリー1つで約13時間（動画再生時）の長時間駆動を実現。2ndバッテリーパックを増設すれば、約26時間（動画再生時）の駆動が可能だ。

また前モデルのCF-339と比較し、バッテリーを円筒形セルからパウチセルに変更。バッテリー劣化防止につながっているほか、バッテリー容量も増加している。

③柔軟な現場運用が可能な拡張性

拡張性については用途に合わせて機能をカスタマイズできる3つの拡張エリアを搭載。

標準搭載のインターフェースに加え、バーコードリーダー、シリアルポート、USB Type-Aポート、HDMIから1つを拡張可能。さらに非接触スマートカードリーダー、2ndバッテリーパックを増やせる拡張性を実現している。

④現場パフォーマンスをあげる機能

Core Ultra シリーズ 3を搭載し、タフブックとして初めてCopilot+ PCに対応。現場業務におけるAI活用を可能にし、現場の生産性向上に貢献する。

また10点タッチモード、水滴が付着してもタッチ操作できる水滴モード、作業手袋をしていてもタッチできる手袋モードなどに自動的に切り替わる「オートモード」を搭載している。

主なスペック一覧

モデルとしては、標準モデル「FZ-34CY90XAJ」とワイヤレスWAN（5G） モデル「FZ-34CY90HAJ」を展開。主要なスペックは以下の通り。

OS：Windows 11 Pro

CPU：インテルCore Ultra 5 335

メモリー：16GB LPDDR5x SDRAM

ストレージ：512GB SSD（PCle）

ディスプレー：12.4型FHD＋／3:2／静電容量式マルチタッチパネル／輝度約2cd/m²～1000cd/m² 無線通信：Wi-Fi7、Bluetooth v5.4

インターフェース：

タブレット部 Thunderbolt 4×2、USB Type-A（5Gbps）×1、LANコネクター×1、ヘッドセット端子、拡張バスコネクター

キーボード部 USB Type-A（5Gbps）×2、USB 2.0 Type-A×1、LANコネクター×1、シリアルコネクター×1、HDMI×1、SDメモリーカードスロット×1

カメラ：

フロント 約500万画素（顔認証対応IRカメラ）

リア 約1260万画素＋LEDフラッシュ

製品サイズ：

パソコン本体 幅313×奥行288.4×高さ46.1mm（キーボード装着時）

タブレットのみ 幅308×奥行243.6×高さ25mm

重さ：

パソコン本体 約2.571kg（キーボード装着時）、約2.625kg（キーボード装着時）※ワイヤレスWAN（5G） モデル

タブレットのみ 約1.356kg、約1.410kg（キーボード装着時）※ワイヤレスWAN（5G） モデル

バッテリー駆動（JEITA 3.0）：約13時間（動画再生時）、約21.2時間（アイドル時）

充電時間：約2.5時間

電源：入力 AC100V～240V、出力 DC15.6V、7.05V