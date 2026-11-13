【本日から】ドーナツ6個が約20％安く！ ヌテラコラボも！ クリスピー・クリーム

クリスピー・クリーム・ドーナツは11月13日～15日の3日間限定で、「ブラックフライデー ボックス（6個）」を特別価格で販売します。

「ヌテラ」コラボドーナツも入った

「ブラックフライデー ボックス（6個）」を3日間限定で販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ20周年の感謝企画。

Nutella（ヌテラ）とコラボレーションした期間限定ドーナツ3種類に、定番の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」を詰め合わせています。

▲ブラックフライデー ボックス（6個） 持ち帰り1556円、店内飲食1585円

Nutellaとのコラボレーションドーナツは、昨年人気を集めた商品をベースにピスタチオを加えてアップデートした商品や、Nutellaと相性の良いストロベリーを組み合わせた新作など、3種類を用意します。

ボックスには、クリスピー・クリーム・ドーナツで一番人気の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」も入っています。

店頭価格1810円（税抜）のところ、期間中は約20.39％（20周年サンキュー）オフとなる1441円（税抜）で販売します。

6個入りが約20％オフ！

ヌテラとのコラボドーナツも入った6個入りボックスが、3日間だけ約20％オフに！



ちょうど週末ですし、家族や友人と分けて食べるのにもよさそうですね。

・開始日：2026年11月13日

・終了日：2026年11月15日

※価格は税込み表記です。