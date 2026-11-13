【本日から】ドーナツ6個が約20％安く！ ヌテラコラボも！ クリスピー・クリーム

クリスピー・クリーム・ドーナツは11月13日～15日の3日間限定で、「ブラックフライデー ボックス（6個）」を特別価格で販売します。
「ヌテラ」コラボドーナツも入った
「ブラックフライデー ボックス（6個）」を3日間限定で販売
クリスピー・クリーム・ドーナツ20周年の感謝企画。
Nutella（ヌテラ）とコラボレーションした期間限定ドーナツ3種類に、定番の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」を詰め合わせています。
▲ブラックフライデー ボックス（6個） 持ち帰り1556円、店内飲食1585円
Nutellaとのコラボレーションドーナツは、昨年人気を集めた商品をベースにピスタチオを加えてアップデートした商品や、Nutellaと相性の良いストロベリーを組み合わせた新作など、3種類を用意します。
ボックスには、クリスピー・クリーム・ドーナツで一番人気の「オリジナル・グレーズド」と「チョコ スプリンクル」も入っています。
店頭価格1810円（税抜）のところ、期間中は約20.39％（20周年サンキュー）オフとなる1441円（税抜）で販売します。
6個入りが約20％オフ！
ヌテラとのコラボドーナツも入った6個入りボックスが、3日間だけ約20％オフに！
ちょうど週末ですし、家族や友人と分けて食べるのにもよさそうですね。
・開始日：2026年11月13日
・終了日：2026年11月15日
※価格は税込み表記です。
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