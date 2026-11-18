Dynabookは11月18日11時、個人向けノートパソコンの新製品として全3機種3モデルを発表した。

今回発表された製品群は、14.0型スタンダードモバイルノートPC「dynabook M6」および16.0型スタンダードノートPC「dynabook C9」「dynabook C8」。

dynabook C9／C8は2026年11月20日より順次発売、dynabook M6は2026年12月上旬の発売が予定されている。

dynabook M6

dynabook M6（型番：P1M6A2PH、本体カラー：スターリンググレー）は、日常的な持ち運びやすさと作業性を備えた14.0型スタンダードモバイルノートPC。

画面には縦方向の表示領域を広げたアスペクト比16:10の14.0型WUXGAノングレア液晶を採用し、外光の映り込みを抑えた視認性を確保。

筐体寸法は薄さ約19.9mm、本体質量は約1199gの軽量・コンパクト設計となっています。外観デザインには手になじむ丸みを帯びたフォルムとノイズを削ぎ落としたミニマルデザインとなっている。

キーボードはかな文字表記を省略したすっきりとした「かな無しキーボード」、ボタン部を一体化した「クリックパッド」、シンプルなロゴ印字が施されている。

主なスペックとして、OSにはWindows 11 Home、CPUにはNPU内蔵のインテルCore 5 320を搭載。メモリーは16GBのLPDDR5X、ストレージは512GBのPCIe 4.0対応高速SSDを搭載する。

バッテリー駆動時間はJEITA 3.0基準で動画再生時約12.0時間、アイドル時約15.5時間を実現し、電源オフまたはスリープ状態から30分間で約40%まで急速充電できる「お急ぎ30分チャージ」機能に対応する。

インターフェース周りは、USB3.2（Gen2）Type-CおよびUSB3.2（Gen1）Type-A、HDMI、LANポート、microSDカードスロット、ヘッドホン・マイク端子を備えている。実売価格は28万円台半ばの予想。

dynabook C9／dynabook C8

dynabook C9／dynabook C8は、16.0型の大画面ディスプレーとAI処理能力を備えたスタンダードノートPCで、本体カラーはいずれもダークブルーを採用している。

画面にはアスペクト比16:10の16.0型WUXGAノングレア液晶を搭載し、対面共有に便利な180度開閉ディスプレー構造と、テンキー付きキーボードを備える。

両モデルはCopilot+ PCの要件を満たすインテルCore Ultra シリーズ3を搭載。

上位モデルのC9にはインテルCore Ultra 7 355が、C8にはインテルCore Ultra 5 322がそれぞれ採用されている。いずれもメモリー容量は16GB（LPDDR5X）、ストレージ容量は512GB（PCIe 4.0対応SSD）となっている。

AI関連機能および操作性としては、WindowsのAI機能「Microsoft Copilot」をワンタッチで呼出可能な専用Copilotキーを備えるほか、PCローカル環境でチャット形式の対話処理を行える独自の「dynabook AIアシスタント」を搭載。

バッテリー駆動時間は動画再生時約12.0時間、アイドル時約16.5時間。

インターフェース構成は、Thunderbolt 4×2をはじめ、左右に各1つずつ配置されたUSB3.2（Gen1）Type-A、HDMI、LANポート、microSDカードスロットを装備している。

実売価格はC9が34万円前後、C8が31万円台後半の予想だ。