名取さなの録りおろしボイス38種類付き マウス、DAIVコラボPC全3機種を期間限定販売
マウスコンピューターは、クリエイター向けパソコンブランド「DAIV」より、バーチャルYouTuberの名取さなさんとのコラボレーションモデル3機種を、11月12日から期間限定で販売中だ。販売期間は2027年8月31日11時までで、対象製品はデスクトップ2機種とノートPC1機種だ。
今回のコラボレーションでは、名取さなさんの世界観を楽しめる特典を用意するだけでなく、長く愛用できるパソコンとしての使いやすさも重視したという。限定特典は、録りおろしシステムボイス38種類、オリジナルマウスカーソル15種類、オリジナル壁紙2種類、オリジナルマウスパッド、オリジナルステッカー3種類という内容だ。日常の起動音や操作のたびに、名取さなさんの雰囲気を身近に感じられる点が特徴だ。
ラインアップは、DAIV KM-I5G60、DAIV FX-I7G70、DAIV R4-I7G50WT-Bの3機種となる。KM-I5G60とFX-I7G70はデスクトップ、R4-I7G50WT-BはノートPCで、創作や動画編集、日常利用まで幅広い用途に対応しやすい構成だ。購入は特設ページから行う仕組みで、各モデルの詳細構成やオプションも同ページから確認できる。
名取さなさんは「楽しく創作をしたり、快適なインターネット生活をしてほしい」とコメントしている。配信やイベントで親しまれてきたキャラクター性と、クリエイター向けPCとしての実用性を重ねた限定モデルとして、ファン向けの記念性と長期利用を両立した企画だ。販売期間が限られるため、気になる場合は早めのチェックが有効だ。
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