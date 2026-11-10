FSP「U500」11月13日発売、GPU2基と最大480mm水冷ラジエーターに対応

アユートは、正規代理店を務める台湾の電源ユニットメーカーFSPのPCケース「U500」を11月13日に発売する。価格は28,600円。カラーはBlack、型番はU500-Bとなる。

U500は、ハイエンド構成に対応するワークステーション向けPCケースだ。長さ420mmまでのグラフィックカードを2基搭載でき、独自設計のデュアルグラフィックカードホルダーで重量級GPUのたわみやズレを抑える構造となる。拡張スロットは9基を備え、E-ATX、ATX、MicroATX、Mini-ITXなど幅広いマザーボードに対応する。

冷却面も強力だ。120mm PWMファンをフロント4基、リア1基の計5基標準搭載し、リアファンには回転数をリアルタイムで確認できるデジタル表示機能を備える。さらに、フロントに420/480mm、トップに360mmの水冷ラジエーターを装着でき、高発熱なGPUやCPUを扱う環境でも冷却性能を確保しやすい設計となる。

主な仕様は、対応CPUクーラー高180mmまで、対応電源ユニット長230mmまで、I/OポートはUSB 3.0 Type-C×2、製品寸法は258×451×568mm、重量は10.6kgとなる。保証期間は1年だ。