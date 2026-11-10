厚さ2.2mmのガラス製！ Pixio「XL WAVE」マウスパッド、14,980円で発売

Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」は、「ガラスマウスパッド XL WAVE」を11月10日より発売する。価格は14,980円で、購入はPixio公式ストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどから可能だ。サイズは490×420×2.2mm。重量は800gとなる。表面に強化ガラス、裏面にフルシリコンラバーを採用したスピードタイプのマウスパッドで、カラーはホワイト、ブラック、ブルー、ピンクの4色だ。

「ガラスマウスパッド XL WAVE」は、布製マウスパッドとは異なる操作感を求めるユーザー向けの製品だ。表面硬度9Hの強化ガラスを採用し、摩耗や湿気による滑りの変化が起こりにくい点が特徴となる。さらに、汚れはさっと拭き取れるため、メンテナンス性にも優れる。デスクに自然に溶け込む透明感のある見た目も、インテリア性を重視する層に響くだろう。

厚みは総厚2.2mmの薄型設計で、縁にはラウンドエッジ加工を施し、手首や腕への当たりをやわらげている。裏面にはデスクへしっかり密着するフルシリコンラバーを備え、大きなマウス移動や瞬間的な操作でもズレにくいという。スピードタイプの表面設計により、マウスの初動が軽く、素早いエイム操作や細かなカーソル移動を支える仕様だ。

カラーはホワイト、ブラック、ブルー、ピンクの4色展開で、モノトーンにもパステル系にも合わせやすい構成だ。Pixioは「自分らしさ」を打ち出すゲーミングアクセサリーブランドとして知られ、今回の製品もゲーム用途だけでなく、作業用デスクをすっきり整えたい層に向く。