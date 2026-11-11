GIGABYTE「神鷹凛」コラボPCが数量限定で受注開始　白基調のRTX 5060搭載モデル

アークは、メイドイン秋葉原のBTOゲーミングパソコン「arkhive」ブランドに、GIGABYTEキャラクター神鷹凛デザインを採用したコラボレーションPCを追加し、11月10日より数量限定で受注を開始した。販売はパソコンショップアーク秋葉原店舗とアークオンラインストアで行われ、用途に応じたBTOカスタマイズにも対応するという。価格は44万9800円。

このモデルは、神鷹凛のイラストをあしらったGIGABYTE製コンポーネントで統一した点が特徴だ。ピラーレスタイプのタワー型ケース、マザーボード、グラフィックスカードに加え、水冷CPUクーラーや電源ユニットにもGIGABYTE製品を採用し、ホワイトカラー中心の世界観を前面に打ち出す仕様だという。フルHD解像度でのゲームプレイを想定したバランスのよい構成となる。

標準構成は、AMD Ryzen 7 9700X、32GBメモリー、AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G、1TB NVMe SSDを組み合わせたものだという。OSはWindows 11 Home 64ビット版で、CPUクーラーにはGIGABYTE AORUS ELITE 360 ICE、マザーボードにはGIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE 神鷹凛モデルを搭載する。ケースはGIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE 神鷹凛特別装飾で、サイズはおよそ幅235×奥行き430×高さ501mmとなる。電源は850Wの80PLUS GOLD認証GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICEを備える。