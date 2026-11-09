『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』動作確認済PCがFRONTIERから　43万4800円〜

インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、カプコンのオープンワールドアクションゲーム『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の動作確認済PCを11月6日に発売した。販売はFRONTIERダイレクトストアで行い、価格は534,800円のFRZAB860B/DD2Aと434,800円のFRZAB850B/DD2Aの2機種を用意する。いずれもゲーム向けに構成を最適化した高性能モデルだという。

ラインアップは、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを組み合わせたFRZAB860B/DD2A、AMD Ryzen 7 9800X3DとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載するFRZAB850B/DD2Aの2種類となる。どちらもメモリは32GB、SSDは1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】、電源は850W ATX電源 80PLUS PLATINUM、OSはWindows 11 Home 64bit版を採用する。水冷CPUクーラー「FREXAR 360 ARGB」も備え、安定した冷却と光の演出を両立する構成だ。

筐体にはFREXARの「Zシリーズ」フルタワーケースを採用し、拡張性と冷却性を重視した設計としている。ARGB制御対応ファンと水冷CPUクーラーにより、見た目の華やかさと実用性を両立する点も特徴だ。さらに、幅広いカスタマイズに対応しており、予算や用途に合わせて選びやすい構成としている。