16GB GDDR7と3連ファン搭載　Colorful「RTX 5070 Ti Battle AX SFF」発売

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるColorfulブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載したグラフィックボード「Colorful GeForce RTX 5070 Ti Battle AX SFF 16GB-V」を発売した。価格は234,800円前後の見込み。

同製品は、レッドとブラックのコントラストが印象的なBattle AXデザインを採用する。GeForce RTX 5070 Tiと16GB GDDR7メモリを備え、256bitのメモリビット幅、28Gbpsのメモリ速度、Boost 2452MHzのコアクロックにより、高解像度ゲームや映像制作での処理性能を狙った構成だ。出力端子はDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1で、最新世代の高解像度ディスプレイ環境にも対応する。

冷却機構も特徴的で、大型フィン、複合ヒートパイプ、3基のリングファンを組み合わせた設計を採用する。高耐久デュアルボールベアリングに加え、負荷が軽い場面ではファンを止めるセミファンレス機能にも対応し、静音性と冷却性能の両立を図る仕様だ。さらにBattle-Axe RGBライティングを搭載し、ゲーミングPCの外観を鮮やかに演出する。

保証期間は2年だ。Colorfulの新たなSFF対応ハイエンドモデルとして、コンパクトな筐体でも高性能GPUを求めるユーザーに注目される製品となるだろう。