サブスク整理時の強い味方、あらわる！

まったく上がらない給料と際限なき物価高という現実を前にして、涙を流しつつ生活費削減の算段を立てているあなた。もし、アップルのエコシステムにずっぽりハマっているなら、ぜひ一考していただきたいサービスがあります。

それが「Apple One」。これは、アップルのサブスクリプションサービス群のなかでも人気の4サービスをまとめて使えるお得なプラン。特に家族5人までがサービスを共有できるファミリープランの超コスパは感涙ものです。さっそく概要を紹介しましょう！

「Apple One」の特長

■エンタメ＋クラウドストレージ！

「Apple One」は、クラウドストレージ「iCloud＋」と動画配信「Apple TV」、音楽配信「Apple Music」、そしてゲーム配信「Apple Arcade」の4サービスを月額制のサブスクリプションサービスとして使えます。それぞれ個別に契約するよりもお得に利用できるのが最大のメリット。

■月額2500円で家族5人まで使えるファミリープラン！

「Apple One」の月額料金は、個人プランが月額1350円（iCloud＋の容量は50GB）。4サービスの個別契約合計額よりも2100円も安いためコスパ良好。だが本当のコスパお化けはファミリープランで、家族5人と共有できるにも関わらず月額わずか2500円（iCloud＋の容量は200GB）。選ばない理由がありません。

■3ヵ月無料体験もできちゃう！

「Apple One」はiPhone/iPad/Macを購入して新規登録したユーザーおよび、条件を満たした再登録ユーザーなら3ヵ月の無料体験が可能。新デバイスの使い勝手を試しながらエンタメを楽しめるなんて一石二鳥ですね。

まとめ：Apple Oneは厳しい家計の味方！

メモリー高騰中の昨今、クラウドストレージのiCloud＋はデータ保管先の代替として優秀。Apple TVはオリジナル作品のクオリティーがピカイチで、ロスレス以上で配信されている1億曲を聴けるApple Musicは高音質派ならマストですし、お子さんがいるご家庭なら追加料金なしで家族と遊べるApple Arcadeはうれしい限り。

来年も物価高は続きそうですし、それぞれを個別に契約していたなら、今すぐ「Apple One」に乗り換えましょう！