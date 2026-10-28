ゲームの秋には「Apple Arcade」があなたを待っている！ 家族6人が自由に遊べる太っ腹設定もグッド

家族6人で遊び放題のうれしいサブスク！

秋は大作ゲームが次々発売されるシーズンです。コントローラー（ないしWASD）に沿える指にも力が入るというもの。今回はそんなゲームの秋にふさわしいアップルのサブスクサービス「Apple Arcade」をご紹介しましょう。数百タイトルのコンピューターゲームをiPhoneやiPad、MacBookなどで自由にプレイできます。

■月額900円で家族と楽しめる！

「Apple Arcade」は月額900円もしくは年額6000円で利用できます。しかもファミリー共有を使えば、追加料金なしでユーザー＋家族5人までプレイ可能という太っ腹なサービスなのです。加えて、対象のアップル製品を購入すれば3ヵ月間無料になる特典も！

■数百のゲームタイトルがあなたを待っている！

「Apple Arcade」は数百のゲームタイトルを自由にプレイできます。スイカゲームのようなカジュアル系から、皆で熱くなれる対戦スポーツ、王道のカードゲーム系のほかアクション、RPGも揃っています。

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「Apple Arcade」は多くのアップル製品に対応していることもうれしい特徴の1つ。iPhone、iPad、MacのほかApple TV 4KやApple Vision Proでも遊べます。それぞれの製品でApp Storeもしくはゲームアプリの「Arcade」タブを選べばOKです！

手持ちのアップル製品とゲームコントローラーをつないでおこう！

なんといっても、多くのデバイスでプレイできるのがうれしいポイント。秋の夜長、作業が詰まったら気分転換に「Apple Arcade」でストレス発散するのも良いでしょう。

なお、ゲームの製品ページにコントローラーのアイコンが表示されていれば、コントローラーを使ってのプレイが可能です。iPhoneやMacだけでなく、Apple TV 4KやApple Vision ProにもBluetooth経由でコントローラーは接続できます。