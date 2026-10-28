ゲームの秋には「Apple Arcade」があなたを待っている！ 家族6人が自由に遊べる太っ腹設定もグッド
2026年10月28日 12時00分更新
家族6人で遊び放題のうれしいサブスク！
秋は大作ゲームが次々発売されるシーズンです。コントローラー（ないしWASD）に沿える指にも力が入るというもの。今回はそんなゲームの秋にふさわしいアップルのサブスクサービス「Apple Arcade」をご紹介しましょう。数百タイトルのコンピューターゲームをiPhoneやiPad、MacBookなどで自由にプレイできます。
■月額900円で家族と楽しめる！
「Apple Arcade」は月額900円もしくは年額6000円で利用できます。しかもファミリー共有を使えば、追加料金なしでユーザー＋家族5人までプレイ可能という太っ腹なサービスなのです。加えて、対象のアップル製品を購入すれば3ヵ月間無料になる特典も！
■数百のゲームタイトルがあなたを待っている！
「Apple Arcade」は数百のゲームタイトルを自由にプレイできます。スイカゲームのようなカジュアル系から、皆で熱くなれる対戦スポーツ、王道のカードゲーム系のほかアクション、RPGも揃っています。
■
「Apple Arcade」は多くのアップル製品に対応していることもうれしい特徴の1つ。iPhone、iPad、MacのほかApple TV 4KやApple Vision Proでも遊べます。それぞれの製品でApp Storeもしくはゲームアプリの「Arcade」タブを選べばOKです！
手持ちのアップル製品とゲームコントローラーをつないでおこう！
なんといっても、多くのデバイスでプレイできるのがうれしいポイント。秋の夜長、作業が詰まったら気分転換に「Apple Arcade」でストレス発散するのも良いでしょう。
なお、ゲームの製品ページにコントローラーのアイコンが表示されていれば、コントローラーを使ってのプレイが可能です。iPhoneやMacだけでなく、Apple TV 4KやApple Vision ProにもBluetooth経由でコントローラーは接続できます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2回
トピックス数百万冊を家族と楽しめる。読書の秋に「Apple Books」を始めてみませんか？
-
第1回
トピックス【提案】iPhone 18 Proの機種変と一緒に「Apple Music」で1億曲を聴きまくってみるのはいかが？
- この連載の一覧へ