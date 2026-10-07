【提案】iPhone 18 Proの機種変と一緒に「Apple Music」で1億曲を聴きまくってみるのはいかが？

CD音質で1億曲超を聴き放題！

毎年秋はiPhoneの機種変シーズン！ もしよろしければ、この機会にApple公式のサブスクもチェックしてみてはいかがでしょうか？ 今回のオススメは、世界中から集まった1億曲以上をCD音質で聴ける「Apple Music」です！

「Apple Music」はAppleの音楽配信サービス。月額1180円でロスレスやハイレゾロスレスで配信されている1億曲以上の楽曲が聴き放題に。また、Dolby Atmosによる空間オーディオにも対応済みで、ライブ楽曲などをリアルに楽しめます。

興味深いところでは、スマホに歌詞を表示しながら、ボーカルの音量を下げてカラオケ感覚で楽しめる「Apple Music Sing」機能や、Shazamで楽曲を特定して「Apple Music」のプレイリストに追加できるなど、かゆいところに手が届くうれしい仕組みが満載です。

さらに、クラシックに特化した専用アプリ「Apple Music Classical」を追加料金なしで利用できる特典があります。トラック数500万超、レコーディング数120万でApple曰く、世界最大クラシック音楽のカタログが含まれているとのこと。

学生なら月額680円でApple TVまで利用可能！

気になるサブスク料金は、ベーシックな個人プランが月額1180円、登録ユーザーのほかに5人まで使えるファミリープランが月額1980円です。注目は月額680円の大学生プランで、「Apple Music」に加えて動画配信サービスの「Apple TV」も鑑賞できます。ただし、基本的に中高生は対象外なので注意。

ファミリープランのコスパが飛びぬけていますので、iPhoneやMacのユーザーが多い家族は要チェック。なお、すべてのプランが1ヵ月間無料体験できます。使い勝手を試したうえで継続を判断できるのがうれしいですね。

「Apple Music」プラン一覧

■個人プラン……月額1180円

1人が音楽を聴き放題



■ファミリープラン……月額1980円

あなたと最大5人のファミリーメンバーが音楽を聴き放題



■大学生プラン……月額680円

学生1人が音楽を聴き放題、Apple TVに無料でアクセス

さまざまなデバイスで使えます！

執筆現在、「Apple Music」はすべてのプランが広告なしの聴き放題！ また、Mac製品に留まらず、WindowsやAndroid、スマートテレビにCarPlayまで対応していますので、たとえば音響設備の整ったリビングのテレビ経由でじっくり楽しむ、なんてこともできますよ。

やっぱり音楽は身近に存在して欲しいので、デバイスを問わず聴けるのは「Apple Music」の大きな利点と言えるでしょう。この秋、機種変と一緒に「Apple Music」を試してみませんか？