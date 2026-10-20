数百万冊を家族と楽しめる。読書の秋に「Apple Books」を始めてみませんか？

アプリで読める＆聴ける「完全買い切り型」

読書の秋にもってこいなアップルのサービス、それが「Apple Books」です。数百万冊の電子書籍とオーディオブックがコレクションされており、あなたのiPhoneやiPad、MacBookさらにはCarPlayなどでも利用できます。さっそくメリットをご紹介しましょう。

■完全買い切り型だからいつでも読める！

「Apple Books」はサブスクリプションではなく、作品ごとに設定された定価で購入する完全買い切り型。決済方法はAppleのアカウントに登録してある決済手段（クレジットカードなど）でOK。ダウンロード冊数も無制限です。

■あなたが買った本を家族で楽しめる！

「Apple Books」ユーザーが購入した有料の本やオーディオブックは家族（最大6人）と共有可能。共有したい家族がAppleのアカウントを持っており、なおかつファミリー共有グループに参加していることが条件。追加料金は掛かりません。

■無料で読める本も多数！

著作権が切れた古典や試読サンプルが多数用意されており、無料でも楽しめます。加えて、期間限定で無料公開されるマンガ単行本などもありますよ。

「外出時はiPhone、自宅ではiPad」もOK！

上記のほかにもメリットはありますが、特にデバイスをまたいで読み進められるのが便利です。読書の進捗はあなたのデバイス間で同期できますので、通勤・通学時にはiPhoneで読み進め、帰宅後はiPadで楽しむ、といったことが可能です。

いまはちょうど秋の機種変シーズン。もし、アプリやサービスの再点検をされるのであれば、一冊分の価格で家族6人まで楽しめるコスパ良好な「Apple Books」をぜひ検討してみてください！

ちなみに、iBooksで購入したブックはすべてApple Booksのライブラリにありますので、旧サービスを利用していた人も安心ですね。