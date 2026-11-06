サイコム、BTO全機種3,000円引き　「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」協賛記念

サイコムは11月28日と11月29日に東京ドームで開催される「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」に協賛し、大会運営を支えるPCを提供する。会場は東京都文京区後楽1-3-61の東京ドームで、主催はOPENRECだ。あわせて、同社BTOパソコン全機種を対象に3,000円引きとなる協賛記念クーポンの配布も始める。
「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」は、人気ストリーマーによるチーム対抗戦のゲームイベントだ。2023年3月の幕張メッセ、2024年3月のKアリーナ横浜に続く“FINAL”として開催され、k4senさん、SHAKAさん、もこうさん、関優太さんら40名超の出演者が集結する予定だ。サイコムは前回に続き運営用PCを提供し、円滑な大会進行を支える役割を担う。
メイン演者用PCには、Intel Core Ultra 7 270K PlusとNVIDIA GeForce RTX 5070 12GBを搭載した「G-Master Velox III Intel Edition」のカスタマイズモデルが採用される予定だ。ベースモデルの「G-Master Velox III Intel Edition」は2026年3月発売で、標準構成はIntel Core Ultra 5 225F、DDR5-5600 16GB、NVMe SSD 1TB、GeForce RTX 5060 8GBなどを備えるゲーミングPCだ。価格は289,170円から。
購入はサイコムの公式サイトおよび特設サイトから行う。特設サイトでは大会で使用されるPCの紹介に加え、用途に応じたおすすめモデルも案内する。さらに、協賛記念の3,000円引きクーポンは特設サイトでコードや適用方法を公開しており、利用期限は2026年12月28日までだ。ゲーム配信やイベント運営を見据えた高性能PCを探す読者にとって、構成の参考にもなる内容だ。
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