サイコムのAMD搭載PCが5000円引き！ 200名限定、11月19日まで

サイコムは、10月6日に日本AMD主催「AMD PARTNER ADVANCE 2026 JAPAN」で「Premium System Builder of the year」を受賞した。これを記念し、11月10日から11月19日まで、AMD CPU搭載モデルを対象に5,000円引きとなる受賞記念キャンペーンを実施する。数量は200名限定で、BTOパソコンのスタンダードPC、デュアル水冷PC、ゲーミングPC、静音PC、クリエイティブPC、プレミアムPCの各シリーズからAMD搭載モデルが対象となる。

今回の受賞は、AMD製品の性能を引き出すプレミアムシステムを継続的に展開し、エンスージアストやプロフェッショナルユーザーから支持を集めてきた点が評価されたものだ。サイコムは高性能PCの製造を強みとするメーカーで、今回のキャンペーンではAMD CPU搭載モデル全製品が値引き対象となる。購入方法は特設ページからの案内に従って、クーポンコードと利用方法を確認し、対象モデルを選ぶ流れだ。

特設ページでは、対象となるAMD搭載モデルの紹介に加え、おすすめの構成も掲載している。価格面での魅力に加え、用途に応じた構成を選びやすい点も特徴だ。今回の受賞記念キャンペーンは、AMD搭載PCを検討しているユーザーにとって、性能と価格の両面で注目しやすい機会となる。購入は特設ページから行うことができ、キャンペーンは定数に達し次第終了する。