サイコム、対象のインテル搭載BTO PC購入でゲーム2本！ 全7タイトルから選べる

サイコムは、インテル搭載のBTOパソコン購入者を対象にした「26Q4 Intel Holiday Bundle」キャンペーンを、11月5日から2027年1月31日まで実施する。対象は同社が販売するインテル搭載モデルで、キャンペーン期間中に購入すると、クーポンカード同梱でゲームタイトルを2本受け取れる仕組みだ。コード使用期限は2027年3月15日までとなる。
特典は『STAR WARS: Galactic Racer』『Total War: WARHAMMER』『Tomb Raider: Legacy of Atlantis』を含む合計7タイトルから2タイトルを選択する内容だ。対象CPUはIntel Core Ultra 200S Plusシリーズ、インテル Core Ultra デスクトップ・プロセッサー（シリーズ2）、インテル Coreプロセッサー（14世代）で、ゲーミング向けを中心に幅広いBTOパソコンが対象になる。購入後はマスターキー記載のクーポンカードが同梱され、ユーザー自身でコードを有効化する流れだ。
キャンペーン対象モデルとしては、初めてのゲーミングPC向けの「G-Master Velox III Intel Edition」が価格287,720円、多くのゲーマーに向けたミドルタワー型の「G-Master Spear 2 Z890i」が507,370円、コンパクトさと拡張性を両立した「G-Master Spear Mini B860」が454,490円で案内されている。いずれもWindows 11 Home搭載で、Intel Core Ultra系CPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ、Wi-Fi 7対応マザーボードなどを組み合わせた構成が確認できる。
キャンペーンは期間内でも定数に達し次第終了となるため、対象CPU搭載モデルを狙うなら早めのチェックが有効だ。
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