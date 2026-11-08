即売会や撮影会で高い人気を誇るしおん共和国（しおん・きょうわこく）さんが、1st DVD「初恋しおん」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：95分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

もともとコスプレイヤーとして活動していたしおんさんは、Pharfaite（パルフェット）やMalymoon（マリームーン）など、撮影会で大人気の衣装を着ているうちにグラビアへ方向転換。それが4年ほど前のことだというが、ようやくファン待望の1st DVDがリリースされることになった。

――どんな内容ですか？

【しおん共和国】 お客様（＝視聴者）に恋をしたコンカフェ嬢を演じていて、お店に内緒で自宅に招く展開になっています。撮影は6月に都内のスタジオでやったのですが、フレッシュ感とドキドキ感の両方が楽しめる内容です。

――いくつかシーンの紹介を。

【しおん共和国】 キッチンで可愛いエプロン姿を披露したり、ソファーで清楚感のあるスーツを脱いでみたり、たたみの部屋で浴衣をはだけてみたり。ボンデージ風の黒の衣装で魅せるシーンなども収録されています。

――お気に入りは？

【しおん共和国】 Pharfaiteの競泳水着を着て、バスルームでシャワーを浴びるシーンです。多くのグラドルの方々が着ているのを見て、自分も挑戦したいと思っていたので、実現できたことがすごくうれしかったです。

――ファンからの評判は？

【しおん共和国】 SNSにオフショットを公開したら、ジャケ写のレース素材の衣装がバズりました！ 個人的にもスタイルが良く見えると思いますし、普段とはちょっと違う雰囲気に注目してほしいです。

今後も表情や動きを研究しつつ、グラビア活動に力を入れる予定。11月21日開催の「スペシャル大撮影会 in Booty東京」、11月27日開催のGスタ「PHARFASSION」にも参加する。詳細は紹介ページで確認してほしい。