可愛い黒髪ボブと91cm・Gカップが魅力の立花りんか（たちばな・りんか）さんが、1st DVD「見つけてくれてありがとう」（発売元：竹書房、収録時間：125分、価格：4730円）の発売記念イベントを10月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま21歳の立花さんは、コンビニに置かれたグラビア誌の表紙を飾る可愛い子たちを見て、「自分も胸が大きいし、なにか活かせる仕事に就いてみたい」とグラビア界にやって来た新人。6月の撮影会デビューとほぼ同時期に、宮古島で撮られたのがこの1st DVDである。

――ロケはいかがでしたか？

【立花りんか】 人生で初めて行った宮古島は、透き通るくらい海が美しかったし、撮影が本当に楽しかったです。1st DVDなのでちょっと表情や動きがぎこちないところもありますが、フレッシュ感のある映像になっていると思います。

――どんなシーンが楽しめますか？

【立花りんか】 青白ボーダー柄のビキニで海ではしゃいだり、競泳水着でプールに入ったり、グラビア定番の洗車シーンがあったり。金色のビキニで踊るところも収録されています。

――オススメは？

【立花りんか】 バスルームで体を洗うシーンです。布面積が小さな眼帯水着だったのですが、着たことがなかったのですごく恥ずかしかったです。全体的に可愛い水着が多いなか、この撮影だけは照れて大変でした（笑）。

――ほか注目は？

【立花りんか】 レオタードを着て開脚ポーズを披露するところです。小・中学校で器械体操をやっていたし、家でも開脚ポーズでテレビを観ていたほど。ほかのグラドルの子にはない特徴だと思うので、今後も活かしていきたいです。

デビューしてまだ4ヶ月ちょっとだが、フレッシュ感とグラビア映えするボディーが注目を集め、「東京Lily」撮影会では何度もMVPに輝くほどの実力を発揮。12月16日に2nd DVD（タイトル未定）のリリースも控えており、令和のグラビア界を担う1人として名を上げそうである。