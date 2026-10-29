アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）の青色担当で、「Krushガールズ 2026」でも人気を集める篠見星奈（しのみ・せいな）さんが、14th DVD「こんなカラダはずるい」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：4598円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

まだ寒かったころに宮古島で撮影された今作は、久しぶりに地元に戻ってきた幼なじみ（＝視聴者）と再会するところから始まる物語。帰郷の理由が失恋だと聞かされた篠見さんが、あれこれ癒してあげようとする展開となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【篠見星奈】 海に遊びに行こうと誘ったり、「なに恥ずかしがっているの？」と一緒にお風呂に入ってあげたり、寝室で服を脱いでボディークリームを塗るところを見せたり……。実は私が密かに幼なじみが好きだったという設定もポイントです。

――お気に入りは？

【篠見星奈】 水色のレオタードを着て洗車をするシーンです。フロントがジッパーで開くタイプなので、車内でのイチャイチャが結構セクシー。SNSにオフショットを公開したら「いいね」の数も多かったです。

――ほか注目は？

【篠見星奈】 青空の下、黒のボディーストッキングで柔軟体操やバドミントンをするシーンです。夜のベッドのシーンなどで披露するのが定番の衣装なのに、シチュエーションが普段と違うところがおもしろいと思います。

――今夏の思い出も聞かせてください。

【篠見星奈】 あまつめのファンのみなさんと一緒に、いろいろなステージ争奪戦をがんばった夏でした。特に上野水上音楽堂で水をかけ合って水風船を飛ばしたのが、文化祭みたいで楽しい思い出になりました。

篠見さんのファンは、Krushのイベントでも青色のペンライトを振って応援。「会場の照明が暗いので、青色の光が見えるとうれしいし心強い」と感謝を述べた。あまつめに関しては、11月8日に定期公演「あまいものはお好きですか？ Vol.07」をBUZZ LIVE（バズライブ）渋谷で開催予定だ。