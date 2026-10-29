アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）の青色担当で、「Krushガールズ 2026」でも人気を集める篠見星奈（しのみ・せいな）さんが、14th DVD「こんなカラダはずるい」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：4598円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
まだ寒かったころに宮古島で撮影された今作は、久しぶりに地元に戻ってきた幼なじみ（＝視聴者）と再会するところから始まる物語。帰郷の理由が失恋だと聞かされた篠見さんが、あれこれ癒してあげようとする展開となっている。
――どんなシーンが楽しめますか？
【篠見星奈】 海に遊びに行こうと誘ったり、「なに恥ずかしがっているの？」と一緒にお風呂に入ってあげたり、寝室で服を脱いでボディークリームを塗るところを見せたり……。実は私が密かに幼なじみが好きだったという設定もポイントです。
――お気に入りは？
【篠見星奈】 水色のレオタードを着て洗車をするシーンです。フロントがジッパーで開くタイプなので、車内でのイチャイチャが結構セクシー。SNSにオフショットを公開したら「いいね」の数も多かったです。
――ほか注目は？
【篠見星奈】 青空の下、黒のボディーストッキングで柔軟体操やバドミントンをするシーンです。夜のベッドのシーンなどで披露するのが定番の衣装なのに、シチュエーションが普段と違うところがおもしろいと思います。
――今夏の思い出も聞かせてください。
【篠見星奈】 あまつめのファンのみなさんと一緒に、いろいろなステージ争奪戦をがんばった夏でした。特に上野水上音楽堂で水をかけ合って水風船を飛ばしたのが、文化祭みたいで楽しい思い出になりました。
篠見さんのファンは、Krushのイベントでも青色のペンライトを振って応援。「会場の照明が暗いので、青色の光が見えるとうれしいし心強い」と感謝を述べた。あまつめに関しては、11月8日に定期公演「あまいものはお好きですか？ Vol.07」をBUZZ LIVE（バズライブ）渋谷で開催予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります