ソフマップAKIBA アミューズメント館の新トークショー「石田萌依の萌えドル放送局！ vol.1」が10月21日に開催され、石田萌依（いしだ・もえ）さん、さたんさん、瀬戸くるみ（せと・くるみ）さん、空乃もね（そらの・もね）さん、堀内 玲（ほりうち・れい）さん、桃井友彩（ももい・ゆうあ）さんの6人が登場した。
萌えドル放送局！は、「コスマップ撮影会」や「グラドルあおてんじょ～!!」を主催するG.S.Oプロモーションによる新企画。タイトル通り、アイドルグループ「miao（ミャオ）」で活躍した石田さんをメインMCに据え、ゲストの活動やプライベートについて聞いていく内容である。
【石田萌依】 毎月みんなからの悩みを聞き出し、視聴者の方々と一緒に解決していく番組です。トークイベントなどで話をさせてもらうのは好きですし、約3年半のアイドル経験を活かしながら、メインMCとしてみんなの良さを引き出していきたいです。
【さたん】 物語（ノベル）と船（ノア）という世界観で、6月にデビューしたばかりのグループです。私は煽り担当でハイトーンの金髪がアイコン。こう見えて、1年ほど前にわんこそばを40分間で230杯完食したこともあります。みなさんと新しい物語を作っていきたいです。
【瀬戸くるみ】 ずっとアイドルから元気をもらってきたので、自分も同じ立場を目指したいと思って8月にグループに加入したばかりです。身長145cmと一番小柄ですが、持ち前のマイペースさやアイデア出しができるところ、そして元気を前面に出して個性を確立したいです。
【空乃もね】 2年前までYouTuberグループ「おこさまぷれ～と。」で活動していたのですが、卒業後は社会に出てみたいと考えて、タクシードライバーをやっていました。昔は最年少メンバーでうるさいキャラだったけれど、大人っぽくて美しいアイドルを目指します！
【堀内 玲】 平日は不動産会社のSNSマーケティングディレクター、土日はグラビアとソロアイドルとして活動しています。アイドル歴は今年で10年目。ソロでやっているからこそ、番組に出ることで最近のグループ事情を知ることができたらいいなと思っています。
【桃井友彩】 まだグループがデビュー1ヵ月半で緊張していますが、みなさんが優しくて安心しました（笑）。普段からアイドルの方々を見るのが好きで、毎日メイクを研究しています。ぜひ石田さんには、写真に可愛く写るコツを聞いてみたいです！
最近のアイドル界隈は卒業後に再デビューを果たすことも多く、石田さんを軸にしたゲストたちの盛り上がるトークは、同業のアイドルにとっても参考になるだろう。次回は11月16日を予定しているが、ゲストも一新されるので要チェックだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります