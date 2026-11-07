ソフマップAKIBA アミューズメント館の新トークショー「石田萌依の萌えドル放送局！ vol.1」が10月21日に開催され、石田萌依（いしだ・もえ）さん、さたんさん、瀬戸くるみ（せと・くるみ）さん、空乃もね（そらの・もね）さん、堀内 玲（ほりうち・れい）さん、桃井友彩（ももい・ゆうあ）さんの6人が登場した。

萌えドル放送局！は、「コスマップ撮影会」や「グラドルあおてんじょ～!!」を主催するG.S.Oプロモーションによる新企画。タイトル通り、アイドルグループ「miao（ミャオ）」で活躍した石田さんをメインMCに据え、ゲストの活動やプライベートについて聞いていく内容である。

【石田萌依】 毎月みんなからの悩みを聞き出し、視聴者の方々と一緒に解決していく番組です。トークイベントなどで話をさせてもらうのは好きですし、約3年半のアイドル経験を活かしながら、メインMCとしてみんなの良さを引き出していきたいです。

【さたん】 物語（ノベル）と船（ノア）という世界観で、6月にデビューしたばかりのグループです。私は煽り担当でハイトーンの金髪がアイコン。こう見えて、1年ほど前にわんこそばを40分間で230杯完食したこともあります。みなさんと新しい物語を作っていきたいです。

【瀬戸くるみ】 ずっとアイドルから元気をもらってきたので、自分も同じ立場を目指したいと思って8月にグループに加入したばかりです。身長145cmと一番小柄ですが、持ち前のマイペースさやアイデア出しができるところ、そして元気を前面に出して個性を確立したいです。

【空乃もね】 2年前までYouTuberグループ「おこさまぷれ～と。」で活動していたのですが、卒業後は社会に出てみたいと考えて、タクシードライバーをやっていました。昔は最年少メンバーでうるさいキャラだったけれど、大人っぽくて美しいアイドルを目指します！

【堀内 玲】 平日は不動産会社のSNSマーケティングディレクター、土日はグラビアとソロアイドルとして活動しています。アイドル歴は今年で10年目。ソロでやっているからこそ、番組に出ることで最近のグループ事情を知ることができたらいいなと思っています。

【桃井友彩】 まだグループがデビュー1ヵ月半で緊張していますが、みなさんが優しくて安心しました（笑）。普段からアイドルの方々を見るのが好きで、毎日メイクを研究しています。ぜひ石田さんには、写真に可愛く写るコツを聞いてみたいです！

最近のアイドル界隈は卒業後に再デビューを果たすことも多く、石田さんを軸にしたゲストたちの盛り上がるトークは、同業のアイドルにとっても参考になるだろう。次回は11月16日を予定しているが、ゲストも一新されるので要チェックだ。