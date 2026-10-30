コロプラは10月30日、「STAR STUDIOS」がプロデュースするiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）のサービス開始日を発表。サービス開始日は2026年12月1日、価格は基本プレイ無料（アイテム課金制）だ。

▼サービス開始日決定トレーラー

https://youtu.be/qdi9ApmewJ4

▼キャラクタートレーラー

https://youtu.be/9plGNQ_Q7xg

「サービス開始日決定記念！ストア予約キャンペーン」概要

サービス開始日決定を記念し、『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（https://x.com/wizgeneration）にて、抽選で合計50名にAmazonギフトカード最大5000円分が当たるプレゼントキャンペーンを開催。開催期間は、2026年10月30日12時～11月30日23時59分まで（予定）。

対象のキャンペーン投稿のリポストや、指定ハッシュタグとともにストア予約完了画面のスクリーンショットを投稿することで応募できる。

▼応募方法・賞品

1.『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォロー

2.下記のいずれかの方法で応募。

＜ストア予約完了投稿で応募＞

ストア予約完了画面のスクリーンショットを「#ウィズジェネストア予約完了」と一緒に投稿

・賞品：Amazonギフトカード5000円分（抽選で10名）

＜リポストで応募＞

対象のキャンペーン投稿をリポスト ・賞品：Amazonギフトカード1000円分（抽選で40名）

※キャンペーンの応募規約等の詳細は、公式Xの投稿および公式サイトをご確認ください。

※ストア予約完了投稿とリポストでの応募はそれぞれ可能です。

※重複当選はありません。

※日程や内容は予告なく変更となる場合がございます。

※本キャンペーンは株式会社コロプラによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。

事前登録もまだまだ受付中！

App Store、Google Play、および公式X、公式LINE、予約トップ10にて事前登録も受付中。

＜事前登録方法＞

App Store／Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16

公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration

公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n

予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng

【ゲーム情報】

タイトル：ウィズジェネレーション

ジャンル：クイズアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年12月1日予定

価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）