クイズアクションバトルや多彩なプレイモードを紹介！
クイズアクションRPG『ウィズジェネレーション』の「ゲーム紹介トレーラー」を公開！
コロプラは11月18日、「STAR STUDIOS」がプロデュースするiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）について、ゲームシステムを詳しく紹介する「ゲーム紹介トレーラー」を公開。サービス開始日は2026年12月1日予定、基本プレイ無料（アイテム課金制）だ。
2026年12月1日のサービス開始に先駆け、公式YouTubeチャンネルにて、本作ならではのゲームシステムやプレイモードの魅力を紐解く「ゲーム紹介トレーラー」を公開。また、事前登録者数が5万人を達成し、ガチャ15連分のチケットプレゼントが決定している。
さらに、公式Xアカウント（https://x.com/wizgeneration）では、抽選で合計50名にAmazonギフトカード最大5000円分が当たる「サービス開始日決定記念！ストア予約キャンペーン」を11月30日まで開催している。
▼ゲーム紹介トレーラー
https://youtu.be/7eDD5MLxyKg
サービス開始直前キャンペーンも近日開催予定！
サービス開始日の12月1日に向け、公式Xにて「猫だ！塔だ！島だ！ウィズジェネサービス開始直前 大暴走キャンペーン！」も近日開催予定。ぜひ『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（https://x.com/wizgeneration）をフォローのうえ、続報を待とう。
事前登録キャンペーン5万人達成！
現在、App Store／Google Playおよび公式X／公式LINE／予約トップ10にて事前登録を受付中。このたび、事前登録者数が5万人を達成したという。これにともない、サービス開始時にすべてのプレイヤーへこれまでの達成報酬である「ガチャチケット15連分」をプレゼントすることが決定した。
さらに好評につき、事前登録者数8万人達成時の報酬として、ゲーム内で使える「ガチャチケット」を5枚プレゼントすることを追加決定。App Store／Google Playなどストアで事前登録をすると、サービスが開始されたタイミングで通知が来るので、まだ登録が済んでいない人はぜひこの機会に事前登録をしてサービス開始を待ってみてはいかがだろうか。
＜事前登録方法＞
App Store／Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16
公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration
公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n
予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng
「サービス開始日決定記念！ストア予約キャンペーン」もまだまだ実施中！
サービス開始日決定を記念し、『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（https://x.com/wizgeneration）にて、抽選で合計50名にAmazonギフトカード最大5000円分が当たるプレゼントキャンペーンを開催中。対象のキャンペーン投稿のリポストや、指定ハッシュタグとともにストア予約完了画面のスクリーンショットを投稿することで応募できる。開催期間は、2026年11月30日23時59分まで（予定）。
■応募方法・賞品
1.『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォロー
2.下記のいずれかの方法で応募。
＜ストア予約完了投稿で応募＞
ストア予約完了画面のスクリーンショットを「#ウィズジェネストア予約完了」と一緒に投稿
・賞品：Amazonギフトカード5000円分（抽選で10名）
＜リポストで応募＞
対象のキャンペーン投稿をリポスト
・賞品：Amazonギフトカード1000円分（抽選で40名）
対象投稿：https://x.com/wizgeneration/status/2116002163247780025
※キャンペーンの応募規約などの詳細は、公式Xの投稿および公式サイトをご確認ください。
※ストア予約完了投稿とリポストでの応募はそれぞれ可能です。
※重複当選はありません。
※日程や内容は予告なく変更となる場合がございます。
※本キャンペーンは株式会社コロプラによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
【ゲーム情報】
タイトル：ウィズジェネレーション
ジャンル：クイズアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年12月1日予定
価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）
©COLOPL, Inc. STAR STUDIOS
※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Android、Google、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※そのほかすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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