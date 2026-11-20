コロプラのiOS／Android向け新作ゲームアプリ『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』のメディア向け体験会が開催された。ここでは、そこで触れられた本作の所感をお届けしよう。

本作のサービス開始日は、2026年12月1日予定。基本プレイ無料で、アイテム課金制となる。

また、試遊会ではプロデューサーの福重潤哉（ふくしげじゅんや）氏のお話を聞くこともできたので、あわせて紹介しよう。

イベントシーンは家庭用ゲーム機級！ 先の気になるストーリー

本作は、ウィロウという女の子を主人公に、猫に変えられてしまった姉のウィズをもとに戻すために、仲間とともに頂上に到達するとどんな願いも叶うという魔塔に挑んでいく姿が描かれる。

ゲーム中のイベントシーンは美麗なCGムービーで描かれ、まるで家庭用ゲーム機のRPGをプレイしているよう！ 豪華声優陣の熱演も注目だ。

ゲームは、ストーリーに沿って提示されるミッションをクリアすることで進行していく。マップはフル3Dで表現。冒険の舞台となるのは魔塔だけでなく、塔のあるレウスナ島全体となるので、スケールもかなり大きくなりそう。

メインストーリー以外に、仲間キャラクターの個別のストーリーが楽しめるスタイルクエストというクエストも存在。より深くキャラクターのことが知れてグッド。

今回のプレイではスタイルクエストのみ体験できたが、ほかにもサイドミッションなども用意されている。

ほかにもウィズの背中に乗って移動できたり、ファストトラベルができたりと、マップの移動はストレスなくできるように設計されている。3Dマップは苦手という人も、安心してOKだ。

プロデューサーの福重氏いわく、本作はクイズを主体としたゲームで、アクションに寄った作りにはしていないそう。敵のパラメーターが上がって強くなっても、味方のスタイル（見た目やスキル）を強化すれば対応できるようにしているとのこと。なので、アクションが苦手な人も安心して遊べそうだ。