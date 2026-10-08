加隈 亜衣さんを皮切りに、日替わりで対象の声優が変わる！
豪華出演声優陣の直筆サイン色紙が抽選で当たる！『ウィズジェネレーション』の公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催
コロプラは10月8日、「STAR STUDIOS」がプロデュースするiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）について、出演声優陣の直筆サイン色紙が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを公式Xにて開催。開催期間は、2026年10月22日11時59分まで（予定）。
※各声優のサイン色紙の応募期間は、該当ポストの投稿から24時間となります。
▼キャラクタートレーラー
今冬配信予定の『ウィズジェネレーション』は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、まったく新しいクイズアクションRPG。クイズを愛するすべてのプレイヤーに、新時代の知的興奮体験をお届けする。
先日、本作に登場するキャラクターたちと、彼らを演じる豪華出演声優陣（キャスト情報）を解禁した。これを記念し、本日2026年10月8日より『ウィズジェネレーション』公式Xにて「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」を開催。
本キャンペーンは、本日から14日間にわたって毎日日替わりで実施され、対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から、各日抽選で3名に担当声優の直筆サイン色紙をプレゼントする。
▼公式X
https://x.com/wizgeneration
【抽選で毎日当たる！ 「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」開催！】
『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォローし、期間中に毎日投稿される対象のキャンペーン投稿をリポストすることで応募可能。加隈亜衣さん（ウィロウ役）、黒沢ともよさん（ウィズ役）をはじめとする豪華キャスト計14名の直筆サイン色紙キャンペーンが、毎日日替わりで開催する。ぜひ毎日チェックして参加してみよう。
【応募方法】
1.『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォロー
2.毎日12時に投稿される、対象のキャンペーン投稿をリポスト
【賞品】 担当声優の直筆サイン色紙（各日抽選で3名）
【プレゼントスケジュールおよび対象キャスト】
Day1：2026年10月8日～10月9日……ウィロウ役：加隈 亜衣さん
Day2：2026年10月9日～10月10日……ウィズ役：黒沢 ともよさん
Day3：2026年10月10日～10月11日……クルミ役：宮本 侑芽さん
Day4：2026年10月11日～10月12日……イデア役：田中 沙耶さん
Day5：2026年10月12日～10月13日……アルバ役：田邊 幸輔さん
Day6：2026年10月13日～10月14日……イーライ役：一宮 麗さん
Day7：2026年10月14日～10月15日……ガラハド役：榎木 淳弥さん
Day8：2026年10月15日～10月16日……モルガナ役：諏訪 彩花さん
Day9：2026年10月16日～10月17日……モイミール役：山口 愛さん
Day10：2026年10月17日～10月18日……ヴィルヘルミナ役：須藤 叶希さん
Day11：2026年10月18日～10月19日……ネロ役：松田 利冴さん
Day12：2026年10月19日～10月20日……メロ役：生田 輝さん
Day13：2026年10月20日～10月21日……ダルゼア役：花守 ゆみりさん
Day14：2026年10月21日～10月22日……シロエ役：木村 良平さん
※キャンペーンの応募規約等の詳細は、公式Xの投稿および公式サイトをご確認ください。
※日程や内容は予告なく変更となる場合がございます。
【事前登録もまだまだ受付中！】
App Store／Google Play／および公式X／公式LINE／予約トップ10にて事前登録も受付中。
＜事前登録方法＞
App Store／Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16
公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration
公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n
予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng
【ゲーム情報】
タイトル：ウィズジェネレーション
ジャンル：クイズアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：今冬
価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）
©COLOPL, Inc. STAR STUDIOS
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※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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