コロプラは10月8日、「STAR STUDIOS」がプロデュースするiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）について、出演声優陣の直筆サイン色紙が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを公式Xにて開催。開催期間は、2026年10月22日11時59分まで（予定）。

※各声優のサイン色紙の応募期間は、該当ポストの投稿から24時間となります。

▼キャラクタートレーラー

今冬配信予定の『ウィズジェネレーション』は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、まったく新しいクイズアクションRPG。クイズを愛するすべてのプレイヤーに、新時代の知的興奮体験をお届けする。

先日、本作に登場するキャラクターたちと、彼らを演じる豪華出演声優陣（キャスト情報）を解禁した。これを記念し、本日2026年10月8日より『ウィズジェネレーション』公式Xにて「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」を開催。

本キャンペーンは、本日から14日間にわたって毎日日替わりで実施され、対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から、各日抽選で3名に担当声優の直筆サイン色紙をプレゼントする。

▼公式X

https://x.com/wizgeneration

【抽選で毎日当たる！ 「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」開催！】

『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォローし、期間中に毎日投稿される対象のキャンペーン投稿をリポストすることで応募可能。加隈亜衣さん（ウィロウ役）、黒沢ともよさん（ウィズ役）をはじめとする豪華キャスト計14名の直筆サイン色紙キャンペーンが、毎日日替わりで開催する。ぜひ毎日チェックして参加してみよう。

【応募方法】

1.『ウィズジェネレーション』公式Xアカウント（@wizgeneration）をフォロー

2.毎日12時に投稿される、対象のキャンペーン投稿をリポスト

【賞品】 担当声優の直筆サイン色紙（各日抽選で3名）

【プレゼントスケジュールおよび対象キャスト】

Day1：2026年10月8日～10月9日……ウィロウ役：加隈 亜衣さん

Day2：2026年10月9日～10月10日……ウィズ役：黒沢 ともよさん

Day3：2026年10月10日～10月11日……クルミ役：宮本 侑芽さん

Day4：2026年10月11日～10月12日……イデア役：田中 沙耶さん

Day5：2026年10月12日～10月13日……アルバ役：田邊 幸輔さん

Day6：2026年10月13日～10月14日……イーライ役：一宮 麗さん

Day7：2026年10月14日～10月15日……ガラハド役：榎木 淳弥さん

Day8：2026年10月15日～10月16日……モルガナ役：諏訪 彩花さん

Day9：2026年10月16日～10月17日……モイミール役：山口 愛さん

Day10：2026年10月17日～10月18日……ヴィルヘルミナ役：須藤 叶希さん

Day11：2026年10月18日～10月19日……ネロ役：松田 利冴さん

Day12：2026年10月19日～10月20日……メロ役：生田 輝さん

Day13：2026年10月20日～10月21日……ダルゼア役：花守 ゆみりさん

Day14：2026年10月21日～10月22日……シロエ役：木村 良平さん

※キャンペーンの応募規約等の詳細は、公式Xの投稿および公式サイトをご確認ください。

※日程や内容は予告なく変更となる場合がございます。

【事前登録もまだまだ受付中！】

App Store／Google Play／および公式X／公式LINE／予約トップ10にて事前登録も受付中。

＜事前登録方法＞

App Store／Google Play登録はこちら（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16

公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration

公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n

予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng

【ゲーム情報】

タイトル：ウィズジェネレーション

ジャンル：クイズアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：今冬

価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）