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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第281回

24GBメモリ＆1TB SSD搭載！ プロ仕様の14型MacBook Proが約1万9000円安い

2026年10月06日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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AmazonでAppleの「MacBook Pro M5」をチェック！
 

圧倒的パワーを誇るPro仕様ノートブック
「MacBook Pro M5」

　MacBook Pro M5（1TB）がAmazon.co.jpにて、35万6819円（5％オフ）で販売しています（10月6日現在）。参考価格から、約1万9000円ほど安くなっています。

　本製品は、M5チップを搭載した14.2インチのノートブック。10コアCPUと10コアGPUに加えて、24GBのユニファイドメモリと1TBのSSDを備え、クリエイティブ作業や重いタスクも快適にこなせます。

　輝度とコントラスト比に優れたLiquid Retina XDRディスプレーを採用し、Apple Intelligenceのために最適化された設計と長時間のバッテリー駆動を実現しています。

「MacBook Pro M5」の特徴

高度なAI処理と重いタスクをこなすM5チップ搭載

　各コアにNeural Acceleratorを組み込んだパワフルなGPUにより、AI処理やクリエイティブな作業も高速にこなせます。

鮮烈な映像美を届けるLiquid Retina XDR

　1600ニトのピーク輝度と高コントラスト比に対応した14.2インチ画面で、写真や動画を緻密かつ鮮やかに映し出します。

外出先でも安心な長時間のバッテリー性能と連係機能

　電源につないでいなくても圧倒的なパフォーマンスが持続し、iPhoneなどのAppleデバイスともスムーズに連係できます。

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まとめ：複数の作業を並行してこなせるパワー

　おすすめしたいのは、「複数の作業を同時にこなしたい人」です。M5チップの高い処理性能により、複数アプリを開いた作業や写真・動画編集もスムーズで、AI処理やグラフィックス面にも強いのが魅力。

　また、日光の下でもよく見えるディスプレーはよく移動する人向けとも言えます。長時間駆動のバッテリーと豊富な端子を備えているため、外でも家でも仕事用のメインマシンとして頼れる1台となります。

Amazon.co.jpでチェック

Apple 2025 MacBook Pro 10 コアCPU、10 コアGPU のM5 チップ搭載ノートパソコン：Apple Intelligence のために設計、14.2 インチLiquid Retina XDR ディスプレイ、24GB ユニファイドメモリ、1TBのSSD ストレージ - シルバー

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