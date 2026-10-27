M6搭載のMacBook Pro＆iMac発表！ 2nmプロセスのCPUで性能はさらに大幅アップ

アップルはM6を搭載した14インチMacBook ProとiMacを発表した。ともに予約開始は10月29日（木）、発売は11月6日（金）。

MacBook Proの中ではスタンダードな14インチモデルにM6！

M1からの比較だとAI性能で最大13倍！

3日連続と予想されるアップル新製品発表。1日目の「OLED搭載iPad mini」に続いては、最新CPU搭載の14インチMacBook ProとiMacだった。

まずは14インチMacBook Pro。MacBook Proの中ではスタンダードなモデルとなる1台がM6搭載でリニューアルされた。16GBユニファイドメモリ＋1TB SSDの組み合わせで33万9800円から。カラーはスペースブラックとシルバーの2色で、外観などはM5搭載モデルから基本変化はない。

というわけで最大の進化はCPUの変更。M5と比較するとCPUコアが2コア増えた12コアとなり、マルチスレッドで特に大きくパフォーマンスをアップ。GPUについても同じく2コア増加の12コアで、グラフィック性能はM5から最大30％高速に。AI性能も最大25％高速になっている。

ユニファイドメモリは標準で16GBだが、最大32GBまでの構成が可能で、最大170GB/sの帯域で高負荷なアプリも楽々と動作することが可能。

ニュースリリース内では、乗り換え候補となる古い機種との性能比較が詳しく記されている。バッテリー駆動時間は最大24時間。これはIntelベースモデルから最大14時間、M1モデルから最大4時間長くなっている。LLMプロンプト処理ではM1モデルの最大13倍、BlenderのレンダリングではM1モデルの最大11.7倍高速、Affinityの画像処理でも最大3.3倍高速とする。

このほか新たにWi-Fi 7とBluetooth 6にも対応している。

2年ぶりにアップデートのiMac こちらもM6搭載

引き続き24型4.5K液晶搭載で、有線LANは2.5GbE対応に

続いてはM6搭載iMac。こちらは、2024年11月発売のM4搭載モデル以来の2年ぶりのアップデートとなる。カラーがブルー、グリーン、ピンク、シルバー、イエロー、オレンジ、パープルと7色なのは従来と同様。価格は24万9800円～（16GB＋256GB）とM4モデル（19万8800円～）からは5万1000円のアップとなる。

こちらも最大の変更点はCPU。M4モデルと比べると、Excelなどのアプリにおける性能は最大1.5倍、M1モデルからなら最大2.5倍に高速化。レイトレーシングを用いたゲームの性能は、M4モデルと比較して最大2倍。こちらもWi-Fi 7とBluetooth 6に加え、有線LANでは2.5GbE対応へと進化している。

ディスプレイは引き続き24型4.5K（4480×2520）という高解像度液晶で、500ニトの輝度とP3の広色域をサポート。また、12メガのセンターフレームカメラを搭載する。背面のThunderbolt 4端子は2つのモデルと4つのモデルが用意されており、CPUは同じM6でもスペックは異なる（10コアCPU／10コアGPUと12コアCPU／12コアGPU）。また、Thunderbolt 4端子が4つのモデルでのみ、ディスプレイでNano-textureガラスのオプションを選択可能だ（＋3万6000円）。