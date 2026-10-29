ついに現われたタッチ対応＆有機EL搭載「MacBook Pro」 夢のディスプレイ搭載で49万9800円から

アップルは「PROLED XDRディスプレイ」と名づけられた、タッチ対応＆有機ELパネル搭載のMacBook Proを発表。すでに予約受付を開始している。11月6日（金）発売。14インチは49万9800円から、16インチは59万9800円から。

タッチ対応のMacBookがついに登場！

スマホ世代以降には当たり前のように受け入れられるはず！

本体を開いたらほとんど画面、しかもムッチャ綺麗なディスプレイを搭載するMacBook Proがついに登場。ノート型Macの画面にタッチ操作は必要なのか？ という声は昔からあったが、「画面を見たら、普通タッチ操作できるもの」と考える年齢層には受けいけられるだろう（若年層が購入するには少々高価ではあるが）。

タンデムOLEDの採用で圧倒的なコントラスト比と色域と解像度

タッチ対応のためにヒンジも強化されている

そのディスプレイには「PROLED XDRディスプレイ」という名称が付けられた有機EL（OLED）が用いられる。iPad Proでも採用済みの発光層が複数重ねられて積層（タンデム）化されたタンデムOLEDパネルで、圧倒的な色域の広さと解像感が得られる。

システム上の解像度は3024×1986で、コントラスト比は1000万：1、最大輝度はフルスクリーンで1000ニト、HDRコンテンツや屋外でのピーク輝度は2000ニト、色域はP3＋Adobe RGB対応となっている。また、10～120Hzの可変リフレッシュレートを持つProMotionテクノロジーが採用されている。

そしてタッチ対応。Mac向けに特別に作られたものとアップルは説明しており、レスポンスの良さをアピール。普段使いでウェブブラウザをスクロールしたり、写真やマップをピンチイン／アウトで操作するだけでなく、クリエイティブワークにも活用可能とし、グラフィックス／音楽アプリの操作はもちろん、ソフトウェア開発者はiOS／iPadOS用アプリを直接テストできるようになる。

また、ヒンジはタッチ操作用に安定性を向上させており、ビデオ通話中にタッチ操作をしても、高度な手ぶれ補正と組み合わせることで滑らかな表示が続く。

Mac用に開発されたアプリは基本的にはそのままタッチでも操作できるが、ソフトウェア開発者はタッチ操作用に最適化したアプリの開発も可能。すでに最適化された例として、Notion、Canva、Zoom、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Adobe Lightroom、DaVinci Resolve、Blender、Maxon Cinema 4D、Maxon ZBrush、Shapr3D、Algoriddim djay Proがニュースリリース内で挙げられている。

Dynamic IslandもMacに登場 画面の額縁は極端に細くなった

本体重量も大幅に軽量化 14インチは1.38kgに！

ディスプレイのもう1つの特長が、Mac初登場となった「Dynamic Island」。最近のMacBookにおけるカメラ部のノッチはスペースが結構大きく、評価が分かれた部分だが、Dynamic Islandによって大幅に小型化。iPhoneと同様にSiri AI、音楽再生、通知の表示エリアとして、飛び出す演出を含めて、フルに活用される。

このDynamic Islandのメリットはディスプレイ枠の細型化もある。これにより、14インチモデルの画面サイズは14.2インチで変わらないが、16インチモデルは16.2インチから16.3インチにわずかに拡大。一方で本体重量は14インチで従来モデルの1.6kgから1.38kg、16インチで2.14kgから1.82kgと大幅に軽量化。それでもバッテリー駆動は最大14時間と最大17時間と、前モデルと同じ時間をキープ（いずれもM5 Proモデル）。14インチについては本格的なモバイル運用も十分に可能な領域に入ってきたと言える。

14インチで49万9800円／16インチで59万9800塩の標準モデルはM5 Pro／24GBメモリ／1TBストレージの組み合わせ。M5 Proでは最大48GBメモリ、M5 Maxでは最大128GBメモリが選択可能。ストレージもM5 Maxでは16TBまで用意されている（M5 Proでは4TBまで）。オプションにはNano-textureガラスもあり、こちらはプラス2万7000円。