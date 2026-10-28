マウスコンピューターのハロウィンセール、最大13万円OFF　11月18日まで

マウスコンピューターは、10月28日から11月18日10時59分まで、同社ECサイトで「ハロウィンセール」を開催中だ。最大値引きは13万円OFFで、ノートPCやデスクトップPCを中心に、mouse、G TUNE、DAIVの各ブランド製品が特別価格で並ぶ内容だという。

対象製品の一例として、mouseブランドではノートPC「mouse K8-I7G50BK-A」が344,800円から299,800円へ、デスクトップPC「mouse SH-A5A01」が159,800円から129,800円へと価格を下げる。



G TUNEでは、ノートPC「G TUNE H6-A9G60BK-C」が299,700円から264,700円に、デスクトップPC「G TUNE DG-I7G7T」が594,800円から464,800円となり、同製品では最大13万円OFF（税込）が適用されるという。

クリエイター向けのDAIVブランドも対象で、Copilot+ PCの「DAIV S5-A7G60SR-A」は439,800円から359,800円に、デスクトップPC「DAIV FM-A7G70」は499,800円から419,800円になる。いずれも用途や性能の異なるモデルが用意されており、ゲーム、制作、日常利用まで幅広いニーズに対応するセール内容だという。

購入はマウスコンピューターのECサイト内セールページから行う仕組みだ。各製品ページから仕様や在庫状況を確認しながら選べる。期間限定のため、狙いのモデルがある場合は早めの確認が有効だという。