G TUNE、Escape from Tarkov推奨PCを拡充 動作確認済みモデルも33万3300円から販売
マウスコンピューターは、ゲーミングブランド「G TUNE」から、Battlestate Gamesの『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPCのラインアップを拡充し、新たな推奨モデルを追加したうえで、『Escape from Tarkov』動作確認済みPCの販売を10月28日15時から開始する。販売価格は333,300円からで、購入は同社の公式オンラインストアで可能だ。高負荷な描画処理に対応する性能を備え、同作をこれから始めるユーザーから、すでにプレイしているユーザーまで幅広く狙う展開だという。
『Escape from Tarkov』は、ロシアの架空都市「タルコフ」を舞台に、民間軍事会社PMCとして物資確保と脱出を目指すPvPvE型のサバイバルシューターだ。リアルな銃器挙動や緊張感の高い戦闘が特徴で、快適な動作には高性能なゲーミングPCが求められる。マウスコンピューターの推奨ゲーミングPCは、標準で64GBメモリを搭載し、実機検証を通過したBattlestate Games認定のモデルとなる。
今回新たに加わった『Escape from Tarkov』動作確認済みPCは、推奨ゲーミングPCと同様の検証を実施し、快適な動作を確認したおすすめモデルだ。推奨モデルとは別の選択肢として用意され、用途や予算に応じて選びやすい構成となる。ラインアップの一例として、G TUNE DG-A7A60はAMD Ryzen 7 5700X、AMD RADEON RX 9060、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4 SSDを搭載し、価格は333,300円だ。もう一つのG TUNE DG-A7A6XはAMD Ryzen 7 7700、AMD RADEON RX 9060XT、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4 SSDを備え、価格は439,800円となる。
あわせて、2016年12月のクローズドα版開始から10周年を迎えることを記念し、数量限定の購入特典も用意する。『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC向けには、これから始める人向けのスターターパックと、既にプレイ中の人向けのプレイヤーパックをそれぞれ50個限定で展開する。スターターパックには『Escape from Tarkov Standard Edition』ゲーム本編、KVASSステンレスボトル（350ml）、EFTドッグタグネックレスが付属し、プレイヤーパックには「Escape from Tarkov 拡張スタッシュ」ゲーム内機能拡張コンテンツ（12行）、KVASSステンレスボトル（350ml）、EFTドッグタグネックレスが付属する。
販売はマウスコンピューターの公式サイト内にある『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC販売ページと、各製品ページで行う。G TUNEブランドのホームページでも関連情報を確認できる。高い没入感と実戦的なプレイフィールを支える専用ラインアップとして、同作ファンの注目を集めそうだ。
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