ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第82回
ドスパラ34周年祭、いよいよ明日まで！ メモリ32GB化や水冷式CPUファンへの変更が最大半額
2026年10月29日 13時45分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
指定カスタマイズ最大半額のキャンペーンが明日終了
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象の新品パソコンで、指定カスタマイズを最大半額で利用できるキャンペーンが、明日10月30日（金）10時59分に終了する。
キャンペーンでは、32GBメモリへの変更や水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加などを対象に、最大半額の特典を用意。また、4TB HDDの追加は通常2万8000円から20％オフの2万2400円で利用できる。
対象となるカスタマイズはPCによって異なり、一部の特典や対象モデルはすでに早期終了している。希望するカスタマイズがある場合は、終了前に対象PCと適用条件を確認しておきたい。
RTX 5070＋Core Ultra 7搭載PCもメモリ32GB化が半額
THIRDWAVE AD-C7F57A-09W Intel Core Ultra/LEDファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:279,980円
対象PCのひとつが「THIRDWAVE AD-C7F57A-09W」。価格は27万9980円で、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載する。
32GBメモリへの変更は半額対象で、追加料金は2万8050円。さらに、4TB HDDの追加は20％オフの2万2400円、Wi-Fi 6＋Bluetooth 5.2対応無線LANの追加は4000円で利用できる。
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