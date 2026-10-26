IT企業で働きながらグラビア活動をする木村絵里子（きむら・えりこ）さんが、1st DVD「Blooming Beauty」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：105分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ソフマップの名物イベント「グラドルあおてんじょ～!!」（略称：グラてん）にもレギュラー出演している木村さん。「ミス・ワールド・ジャパン2024」で実行委員長賞を受賞し、知的な雰囲気とグラビア映え必至のボディーでも人気を呼んでいるので、初めてのソロイベントにも多くのファンが押し寄せた。

――1st DVDが出た気持ちから聞かせてください。

【木村絵里子】 いつもはスチール撮影が多いので、初めて動画として表情や声を残せたことがすごくうれしいです。沖縄で4月に撮影したのですが、1st DVDらしい初々しさを残しつつ、大人っぽさも意識しながらカメラと向き合いました。

――どんなシーンが楽しめますか？

【木村絵里子】 Tシャツ＆ビキニで海に遊びに出かけたり、白のノースリーブニットを着て洗車したり、バスルームでシャワーを浴びたりしました。日本家屋の縁側で寝転がるシーンなども収録されています。

――オススメは？

【木村絵里子】 SNSでもバズった赤のランジェリーで魅せるシーンです。お酒を飲んだりしながら家で過ごす日常感のある場面なのですが、衣装が華やかでセクシーに見えるところがお気に入り。胸の形がきれいに出ていると思います。

――ほか注目は？

【木村絵里子】 ジャケ写にも採用された、プールではしゃぐシーンです。天候が変わりやすい時期でしたが、この日だけ晴天でキャッキャと騒いでしまいました。普段の落ち着いた雰囲気とは違うところを楽しんでほしいです。

――今後の抱負も！

【木村絵里子】 グラビアがやりたくて事務所（オスカープロモーション）に入ったし、まずはしっかり結果を残したいです。当面は週刊誌の表紙を飾ることを目標にがんばりたいですが、いつかは写真集を出してみたいです。

隔月刊誌だが、10月16日発売の「金のEX DVD」で表紙に起用。12月18日に2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定なので、またイベントも開催されるだろう。「内容がめちゃくちゃパワーアップしているのでお楽しみに！」とPRした。