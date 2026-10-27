ソフマップAKIBA アミューズメント館の人気トークイベント「コスマップ撮影会 vol.30」が10月15日に開催され、奥寺テーラ（おくてら・てーら）さん、うなぁさん、可愛なの（かわい・なの）さん、しすたーさん、浜野 奏（はまの・かなで）さん、みうちゃん（千葉心羽さん）の6人が登場した。
2024年5月から開催されているコスマップも、ついに30回という節目を迎えたが、うなぁさん、しすたーさん、浜野さんの3人が初参加。うなぁさんとしすたーさんはニコニコ生放送とKick（キック）の配信者で、よく一緒にコラボする仲だという。浜野さんは青山学院大学の2年生で「青山コンテスト2026」に参加中（※取材時）。3人のコメントは以下の通りだ。
【うなぁ】 イギリス生まれで5歳までロンドンに住んでいました。3年前から配信をやっていますが、雑談したり虫を食べたりとか内容はさまざま。チャームポイントは声だと思っています。二次元の世界が好きなので、コスプレや声を活かしたことに力を入れていきたいです。
【しすたー】 私も雑談をメインに、たまにゲーム配信などをやっています。ちょっと（難易度が高くて）コアなタイトルをプレイすることが多く、最近クリアしたのは「仁王3」。あと、Adobe系のソフトも使えるデザイナーなので、絵を描いたりグッズを作ったりしています。
【浜野 奏】 経営学部経営学科の2年生です。1日に4～5件とか予定を詰め込むことが大好きなので、体力には自信があります。チャームポイントは左目の涙ぼくろ。韓国のグループ「IVE（アイブ）」のレイちゃんに憧れています！
ハロウィンが近かったこともあり、ドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミー）」のなかでも黒猫をモチーフにした衣装で集まったファンを喜ばせた。うなぁさんとしすたーさんは、10月31日・11月1日の「池袋ハロウィン コスプレフェス2026」に街歩きMCとして参加。両日とも13時～17時の生中継が予定されているので要チェックだ。
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