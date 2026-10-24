童顔で可愛いグラドル1年生の「えぬちゃん」が、2nd DVD「えぬちゃんの秘密」（発売元：竹書房、収録時間：108分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
小柄（身長150cm）で妹系の魅力が持ち味のえぬちゃんは、制服美少女誌「Cream」にもほぼレギュラーで起用されていて、Xのフォロワーも4万2000人まで増加。今夏に千葉県で撮影された2nd DVDは、前作よりも衣装の面で攻めているのが特徴だ。
――いくつかシーンの紹介を。
【えぬちゃん】 寝起きに「チューしたいの？」と声をかけたり、お風呂で体をゴシゴシ洗ってあげたり、車内でのイチャイチャがあったり……。ちょっとお姉さんになった姿が楽しめる映像になっています。
――オススメは？
【えぬちゃん】 建物の屋上で披露したバニー衣装と、前開きタイプの競泳水着でプールに入って遊ぶシーンです。特にバニー衣装は普段は着ないし、初めてのハイレグだった点で貴重じゃないかなって。競泳水着のほうも（肌の露出で）攻めているので、ドキッとしてもらえると思います。
――ほか注目は？
【えぬちゃん】 金色のビキニを着てダンスをするところです。ピンクや水色など可愛らしい色の水着ばかり選んできたので、特にセクシーさの際立つシーンに。全身にオイルを塗ってダンスをしたのも初めてでした。
――タイトルにちなみ、なにか秘密はありますか？
【えぬちゃん】 普段は秘密なんかないタイプなのでちょっと考えたのですが……ぬいぐるみと一緒じゃないと寝られないことかな。配信でもよく映っている水色の猫のぬいぐるみ。子供っぽいです（笑）。
このイベントから数日後、参加中の「ミスSPA! 2026」選考オーディションでファイナリストに選出され、熾烈なバトルもいよいよ大詰め。10月24日・25日に「Booty東京」で開催されるスペシャル大撮影会がラストなので、告知ページで詳細を確認しよう。
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