RTX 5080／5090搭載PCに最大10万円クーポン！ ドスパラで数量限定配布、10月30日(金)まで

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RTX 5080／5090搭載PC向けに最大10万円クーポンを配布

ドスパラでは現在、GeForce RTX 5080／RTX 5090を搭載した対象のゲーミングPCに使える最大10万円分のクーポンを数量限定で配布している。

対象となるのは、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC。Core Ultra 9 285KやRyzen 9 9950X3D、Ryzen 7 9850X3Dなどを搭載したモデルがラインアップされている。

クーポンの配布期限は10月30日(金)17時まで。ただし、規定台数に達し次第終了するため、対象製品やクーポンの詳細は販売ページで確認してほしい。