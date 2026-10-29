ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第81回
RTX 5080／5090搭載PCに最大10万円クーポン！ ドスパラで数量限定配布、10月30日(金)まで
2026年10月29日 11時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
RTX 5080／5090搭載PC向けに最大10万円クーポンを配布
ドスパラでは現在、GeForce RTX 5080／RTX 5090を搭載した対象のゲーミングPCに使える最大10万円分のクーポンを数量限定で配布している。
対象となるのは、GALLERIAのゲーミングデスクトップPC。Core Ultra 9 285KやRyzen 9 9950X3D、Ryzen 7 9850X3Dなどを搭載したモデルがラインアップされている。
クーポンの配布期限は10月30日(金)17時まで。ただし、規定台数に達し次第終了するため、対象製品やクーポンの詳細は販売ページで確認してほしい。
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