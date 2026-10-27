森七菜・黒川想矢が出演、NEC「LAVIE」新CM公開　AIと暮らす家族の日常を描く

NEC パーソナルコンピュータは、PC・タブレットブランド「LAVIE」の新タグラインとして「あなたの可能性を、一歩先へ。」を掲げ、森七菜さんと黒川想矢さんが出演する新TV・WEBCMを10月27日に公開する。また同日、個人向け新製品として「LAVIE S13」「LAVIE N13」「LAVIE X14」の3モデルを発売するという。

今回の新CMは、TVCM「ただの家族」篇とWEBCM「令和と私」篇、「レポート」篇、「ポスター」篇の計4本で構成する。家族の日常を通じて、AI活用やリモート会議、レポート作成、イラスト制作など、現代の暮らしや学びにLAVIEが自然に溶け込む姿を描く内容だ。ブランドの新しいメッセージとして、使いやすさと品質を軸にしながら、一人ひとりの創造性や挑戦を後押しする姿勢を打ち出す。

新製品の「LAVIE S13」は、学生生活を軽やかに支えるモバイルノートPCだ。デザイン性の高さ、軽さと長時間バッテリ、直感操作とAIによる使いやすさを特徴とし、カラーはプラチナシルバー、ムーンブラック、アイシーパープルの3色を用意する。「LAVIE N13」は、働きはじめの毎日を快適に進める実用的なノートPCで、軽量で持ち運びやすく、日常を快適にする性能と操作性、安心して使える機能を備える。カラーはライトシルバーとセージグリーンだ。

「LAVIE X14」は、移動の多い仕事環境に向けたスマートなモバイルPCで、ACレスで働ける圧倒的なバッテリ、軽さと堅牢性を両立した設計、AIと生産性機能による業務効率化をうたう。カラーはタイタニウムシルバーとなる。