Microsoft「Surface Laptop 4」が6万円！ ドスパラ34周年祭で中古ノートPCが特価に

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中古PC・パーツの週替わり特価が第5弾に更新

ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古PC・パーツの週替わり特価が10月23日に第5弾へ更新された。

今回のラインアップには、Microsoftの「Surface Laptop 4」やLenovoの「LOQ Tower 26ADR10」、DellのノートPCなどが登場。中古CPUではIntelのCore i7シリーズなども販売している。

中古商品は状態に応じてランク分けされており、各商品ページで状態や保証期間、在庫数などを確認できる。

Core i5搭載の「Surface Laptop 4」が6万円

中古 Microsoft Surface Laptop4

60,000円（中古）

今回のおすすめPCは、Microsoftの13.5型ノートPC「Surface Laptop 4」。中古Bランク（良品）のモデルが、周年祭価格の6万円で販売されている。

CPUにはCore i5-1135G7を採用し、8GBメモリと512GB SSDを搭載。ディスプレーの解像度は2256×1504ドットで、OSにはWindows 11 Homeを採用している。付属品はACケーブルで、Officeソフトは付属しない。保証期間は3か月。