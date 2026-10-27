ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第80回
Microsoft「Surface Laptop 4」が6万円！ ドスパラ34周年祭で中古ノートPCが特価に
2026年10月27日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古PC・パーツの週替わり特価が第5弾に更新
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古PC・パーツの週替わり特価が10月23日に第5弾へ更新された。
今回のラインアップには、Microsoftの「Surface Laptop 4」やLenovoの「LOQ Tower 26ADR10」、DellのノートPCなどが登場。中古CPUではIntelのCore i7シリーズなども販売している。
中古商品は状態に応じてランク分けされており、各商品ページで状態や保証期間、在庫数などを確認できる。
Core i5搭載の「Surface Laptop 4」が6万円
60,000円（中古）
今回のおすすめPCは、Microsoftの13.5型ノートPC「Surface Laptop 4」。中古Bランク（良品）のモデルが、周年祭価格の6万円で販売されている。
CPUにはCore i5-1135G7を採用し、8GBメモリと512GB SSDを搭載。ディスプレーの解像度は2256×1504ドットで、OSにはWindows 11 Homeを採用している。付属品はACケーブルで、Officeソフトは付属しない。保証期間は3か月。
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