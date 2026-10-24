ファミマに「飲む焼きいも」登場　バター香る秋シェイク

ファミリーマートは10月27日、フラッペシリーズから「焼きいもバターシェイク」を数量限定で発売します。価格は380円で、全国のファミリーマート約1万6500店で取り扱います。
ファミマから「焼きいもバターシェイク」登場！
▲焼きいもバターシェイク 380円
ファミリーマートで人気のフラッペシリーズから登場する秋向けの商品です。
氷を使わないシェイク仕立てにすることで、おいも本来のなめらかな食感を引き出したというシェイクです。
紅はるかのダイスカットを加え、ゴロゴロとした食感とおいもの甘みを楽しめるとしています。バターの香りも特徴で、おいもの甘みを引き立てる組み合わせです。
バターの香りと紅はるかの甘みを一杯に！
紅はるかのゴロゴロとした食感に、なめらかなシェイクとバターの香りを組み合わせた「焼きいもバターシェイク」。氷を使わない仕立てなので、肌寒い季節にも気軽に味わえそうです。
秋らしいスイーツドリンクを試したい人は、ファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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