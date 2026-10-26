MSI、RTX 5080の『Call of Duty』限定モデル発売　36万9800円、黄色のヒートシンクが際立つ1枚

エムエスアイコンピュータージャパンは、GeForce RTX 5080を搭載したグラフィックスカード「GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC」を数量限定で発売した。価格は36万9800円。
この製品は、「Call of Duty: Modern Warfare 4」をイメージした特別デザインを採用するコラボレーションモデルだ。バックプレートのクリアパネルやファン中央部のロゴなど、外観の随所に専用意匠を施し、ヒートシンクにはMSIとして初めてコーティングヒートシンクを採用する。フィン部分はゲームイメージカラーのイエローで彩られ、コレクション性と存在感を両立する。
性能面では、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX 5080を搭載し、最新のRTコア、Tensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを備える。冷却には「TRI FROZR 4」クーラーを採用し、新世代のMSIオリジナルファン「STORMFORCEファン」と進化した「エアフローコントロール」設計のヒートシンクで、冷却性能と静音性を高い水準で両立する。高負荷時でもGPUの性能を引き出しやすい設計という点が特徴だ。
主な特徴は、Blackwellアーキテクチャ採用のGeForce RTX 5080搭載、TRI FROZR 4による高冷却と静音性、MSI初のコーティングヒートシンク、そして限定デザインの4点だ。加えて、GeForce RTX 50シリーズ搭載グラフィックスカードから保証期間が2年間に延長されており、正規代理店の製品保証シールが貼られた新品が対象となる。ゲーミングPCの見た目と冷却性能を重視するユーザーに向く1枚という位置づけだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります