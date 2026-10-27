幅約13cmで3画面出力！ AcerのミニPC「Revo Box」新モデル4機種が登場

日本エイサーは、デスクトップPC「Revo Box」シリーズの新モデル4機種「RB102-F58U」「RB102-F38U」「RB102-F58U/A」「RB102-F38U/A」を発売した。販売先は「RB102-F58U」「RB102-F38U」がAmazon、「RB102-F58U/A」「RB102-F38U/A」がAcer公式オンラインストアおよびAcer Directとなる。

Revo Boxは、幅約131×奥行約131×高さ約43mm、質量約460gというコンパクトな筐体が特徴のミニPCだ。4機種すべてに8GBメモリーと256GB SSDを採用し、AmazonモデルにはAMD Ryzen 5 40プロセッサーまたはAMD Ryzen 3 30プロセッサー、Acer公式オンラインストアおよびAcer DirectモデルにはAMD Ryzen 5 7430UまたはAMD Ryzen 3 5400Uを搭載する。ウェブ閲覧、文書作成、動画視聴といった日常用途に加え、複数アプリを並行して扱う作業にも対応する構成だ。

接続性も充実している。映像出力はHDMI、DisplayPort、USB Type-Cの3系統を備え、最大3台のディスプレイに同時出力できる。最大4K解像度にも対応し、作業領域を広く使いたい在宅ワークや資料作成の用途に向く。ネットワーク面ではデュアルLANを採用し、Amazonモデルは1000Base-T、Acer公式オンラインストアおよびAcer Directモデルは2.5GBase-Tに対応する。さらにWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、Wake-on-LANにも対応するため、通信環境や周辺機器の選択肢も広い。

設置面ではVESAマウントキットを標準付属し、75mmまたは100mm規格対応ディスプレイの背面に取り付けられる。デスク上のスペースを節約しやすく、店舗の受付や省スペースなワークスペースにも導入しやすい仕様だ。前面にはUSB 3.2 Type-CポートとUSB 3.2 Type-Aポート2基、背面にはUSB 2.0ポート2基や各種映像出力端子、LANポート2基を備える。加えてAcer独自のユーティリティアプリ「AcerSense」も搭載し、システム状態や設定をひとつのアプリから管理できる。