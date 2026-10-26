ASRock「Radeon RX 9070 GRE」搭載グラボ登場！ トリプルファン＆0dB静音冷却を採用

シー・エフ・デー販売は、ASRockブランドの新製品として、Radeon RX 9070 GREを搭載したトリプルファングラフィックボード「RX9070GRE CL 12G」を10月28日に発売する。価格は99,800円前後の見込み。

RX9070GRE CL 12Gは、大口径のトリプルファンにより発熱を抑え、ゲーム中でも安定したパフォーマンスを発揮する構成だ。ファンブレードにはストライプ構造を採用し、研磨面と組み合わせることでエアフローを強化し、冷却効率を高めるという。

さらに、基板の保護と剛性向上、排熱効率の改善を両立するスリット入りメタルバックプレートを搭載する。温度に応じてファンが回転・停止する0dBサイレントクーリングにも対応し、負荷の低い場面では静かな動作を実現するという。加えて、オン・オフ切替が可能なマルチカラーLEDインジケーターを備え、本体の見た目も好みに合わせて演出できる。

主な仕様は、コアクロックがBoost Clock 2790 MHz(最大)、メモリ速度18Gbps、メモリビット幅192bit、メモリサイズ12GB、メモリ規格GDDR6だ。映像出力はDisplayPort 2.1aを3基、HDMI 2.1bを1基備える。保証期間は2年だ。