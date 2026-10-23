WQHD 240HzとHD 400Hzを切り替え！ MSIの湾曲ゲーミングモニター「MAG 275CQDF X24」登場

エムエスアイコンピュータージャパンは10月29日より、ゲーミングモニター新製品「MAG 275CQDF X24」を販売開始する。価格は4万1600円前後の見込み。高いゲーミング性能と耐久性で知られる「MAG」シリーズの新モデルとして、WQHDとHDを切り替えられるデュアルモードや、湾曲RAPID VAパネル、AIビジョンなどを備える点が特徴だ。
「MAG 275CQDF X24」は、WQHD 240HzとHD 400Hzの2つの表示モードを切り替えられるデュアルモードを搭載する。RPGのような映像美を重視するジャンルから、FPSのような高速描画が求められるタイトルまで、1台で幅広く対応する設計だ。解像度は2,560×1,440のWQHDで、映像の精細さを保ちながらゲームや動画を楽しめるという。
パネルには湾曲率1,500RのRAPID VAパネルを採用する。人の視野に近いカーブ形状により、画面全体を見渡しやすく、ゲームへの没入感を高めやすい構成だ。応答速度は0.5ms（GTG、最小値）とされ、残像感を抑えた表示を狙う。さらにHDR対応により、明暗差のあるシーンもより立体的に表現するという。
そのほか、コントラストや彩度を自動調整するAIビジョン、ティアリングを抑えるFreeSync Premium、アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を備える。長時間プレイを想定した目への配慮も盛り込まれており、ゲーム用途だけでなく日常の映像視聴にも使いやすいモデルだ。
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