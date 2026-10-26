ASUS、8000Hz対応のゲーミングデバイス2製品　56gマウスとTMR搭載コントローラー

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、軽量ゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」とPCコントローラー「ROG Raikiri II Pro」を発表した。発売日は10月30日で、競技志向のプレイヤーに向けた高精度・低遅延・高いカスタマイズ性を備える製品群だ。ROG Gladius IV Aceは付属ウェイトで重量調整ができる軽量マウス、ROG Raikiri II ProはTMR式ジョイスティックやフルカラーディスプレイを搭載した上位コントローラーという位置づけだ。
ROG Gladius IV Aceは、スポーツ科学に基づく右利き用エルゴノミクス形状を採用し、本体重量はわずか56gだ。付属の3g・5g・7gウェイトを組み合わせることで、71gまで7通りの重量バランスに調整できるという。接続面では、ROG SpeedNova 8K Gen IIにより2.4GHzワイヤレス時でも最大8,000Hzのポーリングレートに対応し、センサーは最大65,000DPIのROG AimPoint Pro 65Kを搭載する。
ROG Raikiri II Proは、ホットスワップ対応のTMRジョイスティックを備え、摩耗に強く微細な入力も反映しやすい設計だ。PC接続時は有線および2.4GHzワイヤレスで最大8,000Hzポーリングレートに対応し、応答性を重視するゲームプレイに向く。さらに本体上部のフルカラーディスプレイで設定変更やプロファイル切り替えが可能で、最大79時間のバッテリー駆動にも対応する。着脱式背面ボタンやデュアルモードトリガーも備え、細かな操作感の追い込みがしやすい仕様だ。
両製品は、いずれもROGの競技向け思想を前面に出した設計で、マウスは軽さと精密操作、コントローラーは入力応答性と拡張性を重視する。ROG Gladius IV Aceはブラックとホワイトの2色展開、ROG Raikiri II ProはPC向けコントローラーとして登場する。
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