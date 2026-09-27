ドコモ「ahamo」が12月から値上げも月額165円と小幅なのは他キャリア対抗を意識か!? 値上げはOCN モバイル ONEの旧プランも

主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、ドコモ「ahamo」が12月からの値上げを発表。40GB／60GB／120GBの3段階制になり、40GBでは従来の2970円から3135円という165円の値上げとなる。

今年8月のキャンペーンで月40GBに増量していたドコモ「ahamo」

予想どおりの値上げも 他社を意識してか値上げ幅は小さい

ドコモのオンライン専用プラン「ahamo」が12月からの新料金を発表した。40GB／60GB／120GBの3段階制になり、それぞれ3135円／4125円／5115円。現状と比べると月額165円の値上げとなっている（「ahamo大盛り」時も同様）。なお、各段階での上限設定も可能。

ahamoは2022年6月にスタート。当時は月20GBで2970円だった（1回5分までの通話定額を含む）。料金は変わらずに2024年10月に月30GBに増量。さらに今年8月には「データ増量おためしキャンペーン」として月40GBとなった。

そしてahamo開始以来、初の料金改定となったが、値上げ幅は165円とかなり小さめ。一方で、「爆アゲ セレクション」の内容は拡充された。Netflixは10％から20％になるなどして、値上げ分の元は取りやすくなっている（なお、2025年12月10日に還元率が低下しているので、それ以前から対象サービスを契約していた場合は、還元率は変わらない）。

また、海外ローミングで利用できる通信量も従来の月30GBから月40GBに増量。海外によく行く、対象サブスクを契約している人にとっては逆にオトクになったとも言える。

ライバルを見ると、LINEMO「ベストプランV」が月30GBで2970円、UQ mobile「コミコミプラン バリュー」が月35GBで3828円。通信品質での苦しい評価が続く中、大幅な値上げは難しかったと見ることも可能かもしれない。実際に値上げされる12月までにライバル勢が対抗してくるかも含めて、今後も注目していきたい。

新規受付終了の旧プランも値上げ

ここには「OCN モバイル ONE」も含まれ、月110～330円アップ

なお、ドコモは小容量プラン「ドコモ mini」もリニューアル。こちらについては別記事を参照いただきたいが（ドコモ、受付終了の旧プランも月110～550円値上げ 小容量の「ドコモ mini」も）、さらに新規受付終了の既存プランについても値上げをしている。ここには、ドコモに吸収された「OCN モバイル ONE」も含まれており、110～330円の値上げとなっている。OCN モバイル ONEを引き続き利用しているユーザーは確認してほしい。

7000mAhバッテリー搭載のモトローラ製ミドルハイ機

「motorola edge 70 fusion」

SIMフリーの新機種ではモトローラ「motorola edge 70 fusion」が発表。10月23日に発売される。

価格は7万9800円のミドルハイ機で、7000mAhという大容量バッテリーを搭載するのが最大の特徴。主なスペックは、144Hz対応の6.78型有機EL、Snapdragon 7s Gen 3、12GBメモリー、256GBストレージ、5000万画素（1/1.56型のLYTIA 710）＋超広角1300万画素カメラなど。IP69の防水やFeliCaに対応。PANTONEカラー＋ファブリック仕上げの背面も魅力の1つとなっている。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）

IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM） IIJmio ギガプラン

(データeSIM) 5ギガ 15ギガ 25ギガ 35ギガ 10ギガ 25ギガ 通信網 ドコモ/au ドコモ/au 高速通信

通信量 月5GB 月15GB 月25GB 月35GB 月10GB 月25GB 制限時の

通信速度 300kbps 300kbps 月額料金 950円 1600円 2000円 2400円 1050円 1650円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○(eSIMのみ) 通話定額 500円(1回5分)、700円(1回10分)、

1400円（かけ放題） データのみ 初期費用 3733円(auは3746円) 3733円 制限解除

オプション 220円／1GB 220円／1GB 通信制御 3日／366MB(低速時のみ) 3日／366MB

(低速時のみ) カウント

フリー ー ー 公衆Wi-Fi ×(BIC SIMは○) × 最低利用期間 2ヵ月 2ヵ月 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月2GB：850円、月10GB：1400円

月45GB：3300円、月55GB：3900円など 月5GB：650円

月55GB：3540円など

mineo デュアルタイプ マイピタ

3GB マイピタ

7GB マイピタ

30GB マイそく

スーパーライト マイそく

スタンダード マイそく

プレミアム 通信網 ドコモ/au/SB 高速通信

通信量 月3GB 月7GB 月30GB なし 最大1.5Mbpsで使い放題 最大5Mbpsで使い放題 制限時の

通信速度 1Mbps

（＋385円で3Mbps） 3Mbps 32kbps 32kbps(平日12～13時) 月額料金 1298円 1518円 2178円 250円 990円 2200円 5G対応 ○ eSIM対応 ○（ドコモ、auのみ） 通話定額 550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当） 初期費用 3740円 制限解除

オプション 55円／100MB 198円／24時間 通信制御 3日／10GB(低速時のみ) 3日／10GB カウント

フリー 低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）

22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料） 1回198円で購入から24時間、速度制限無し

22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円） 公衆Wi-Fi 月398円 最低利用期間 なし 契約解除料 なし 転出手数料 なし その他プラン

など 月15GB：1958円

月50GB：2948円 最大300kbpsは660円

イオンモバイル BIGLOBEモバイル メルカリモバイル 5GB 20GB プランR プランM 4GB 20GB 通信網 ドコモ/au ドコモ/au ドコモ/au 高速通信

通信量 月5GB 月20GB 月3GB 月6GB 月4GB 月20GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 300kbps 月額料金 1298円 1958円 1320円 1870円 990円 2390円 5G対応 ○ ×（ドコモは○） ○ eSIM対応 ○ ○ ○（物理SIMは予定） 通話定額 550円(1回5分)

935円(1回10分)

1650円(かけ放題) 660円(1回3分)

913円(1回10分) 550円(1回5分)

770円(1回10分)

1320円(かけ放題) 初期費用 3300円 3733円 3300円 制限解除

オプション 1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ

(月途中でプラン変更可) 330円／100MB メルカリでのギガの売買が可能 通信制御 3日／366MB

(低速時のみ) ― 3日／366MB

(低速時のみ) カウント

フリー ― ＋月308円でYouTube、

ABEMAなど ― 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 なし なし なし 契約解除料 なし なし なし 転出手数料 なし なし なし その他プラン

など 月1GB：858円

月10GB：1848円など 月1GB：1078円など 月10GB：1730円

月40GB：3700円

日本通信SIM HISモバイル 合理的シンプル290プラン 合理的みんなのプラン 合理的50GBプラン 1GB

プラン 7GB

プラン 30GB

プラン 通信網 ドコモ ドコモ 高速通信

通信量 段階制

月1GB～ 月20GB 月50GB 月1GB 月7GB 月30GB 制限時の

通信速度 低速通信 低速通信（200kbps） 月額料金 290円～ 1390円 2178円 550円

(100MBまで280円) 990円 1999円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 390円

(月70分)

390円

(1回5分)

1600円

(かけ放題) 月70分 or

1回5分まで かけ放題は

＋1600円 月70分 or

1回5分まで かけ放題は

＋1200円 500円(1回6分)

1480円(かけ放題) 1回6分まで

かけ放題は

＋1480円 初期費用 3300円 3300円 制限解除

オプション 220円／1GB 200円／1GB 通信制御 ― ― カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi × × 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月3GB：770円、月10GB：1299円など

LinksMate NUROモバイル 5GB 15GB VSプラン VMプラン NEOプラン NEOプランW 通信網 ドコモ ドコモ/au/SB 高速通信

通信量 月5GB 月15GB 月3GB 月5GB 月35GB 月55GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 1Mbps 月額料金 1210円 1870円 792円 990円 2699円 3980円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○（ドコモ回線のみ） 通話定額 935円(1回10分) 490円(1回5分)、880円(1回10分)

1430円(かけ放題) 初期費用 3300円 3740円 0円 制限解除

オプション 550円／2GB

2200円／10GB 550円／1GB 通信制御 3日／300MB

(低速時のみ) ー カウント

フリー 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) ― LINE 上りデータ通信

LINE、Twitter

Instagram、TikTok 公衆Wi-Fi × × 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月1GB：737円

月30GB：2970円など 月10GB：1485円

かけ放題＋月1GB：1870円

DTI SIM

音声プラン y.u mobile J:COM MOBILE 4GB すごギガ（毎日1.4GBまで） シングル シングル

U-NEXT 5GB 10GB 通信網 ドコモ ドコモ au 高速通信

通信量 月4GB 1日

1.4GB 月10GB 月20GB

(月30GB) 月5GB 月10GB 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 1Mbps 月額料金 1650円 3960円 1070円 2970円 1958円 2508円 5G対応 × × ○ eSIM対応 × ○ ○ 通話定額 1回10分まで 550円(1回10分)

1400円(かけ放題) 550円(1回5分)

1650円(1回60分) 初期費用 3733円 3740円 3300円(ウェブでは無料) 制限解除

オプション 330円／500MB

550円／1GB 330円／1GB

1200円／10GB 330円／1GB 通信制御 ― 条件非公表 ― カウント

フリー ― ― J:COMオンデマンド 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 なし なし なし 契約解除料 なし なし なし 転出手数料 なし なし なし その他プラン

など 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可

UQ mobile Y!mobile トクトク

プラン2 コミコミ

プラン

バリュー シンプル3

S シンプル3

M シンプル3

L 通信網 au ソフトバンク 高速通信

通信量 月5GB/30GB 月35GB 月5GB 月30GB 月35GB 制限時の

通信速度 1Mbps 300kbps 1Mbps 月額料金 2178円

3278円 3828円 3278円 4378円 5478円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 1980円

(かけ放題)

880円

(1回10分)

550円

(月60分) 1回10分

1100円

(かけ放題) 1980円(かけ放題)

880円(1回10分) 1回10分

1100円

(かけ放題) 初期費用 3850円 3850円 制限解除

オプション 1100円／1GB 550円／500MB 通信制御 通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi 月165円 ○ 最低

利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他 「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり 固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり

(12月から) ドコモ

ahamo ドコモ ドコモmini2 6GB 12GB 通信網 ドコモ ドコモ 高速通信

通信量 月40GB／60GB

／120GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 1Mbps 128kbps 月額料金 3135円

／4125円

／5115円 3278円 4598円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 1回5分

1100円

(かけ放題) 880円（1回5分）

1980円(かけ放題) 初期費用 0円 3850円（オンラインは0円） 制限解除

オプション 550円／1GB 1100円／1GB 通信制御 ― ― カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi ○ ○ 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他 家族割引（月550円）、固定回線セット割（月1210円）、dカード支払い割（月550円）などあり

au

povo2.0 ソフトバンク

LINEMO 楽天モバイル

Rakuten最強プラン ベストプラン ベストプランV 通信網 au SB 楽天(＋au) 高速通信

通信量 月0GB

(要追加) 月3GB

/10GB 月30GB 段階制

月3GB

/20GB

/無制限 制限時の

通信速度 128kbps 300kbps 1Mbps ― 月額料金 0円 990円

/2090円 2970円 1078円

/2178円

/3278円 5G対応 ○ ○ ○ eSIM対応 ○ ○ ○ 通話定額 550円

（1回5分）

1650円

(かけ放題) 550円

（1回5分）

1650円

(かけ放題) 1回5分

1100円

(かけ放題) かけ放題 初期費用 0円 3850円 0円 制限解除

オプション 390円

／1GB(7日)

990円

／3GB(30日)

2700円

／20GB(30日)

9834円

／300GB(90日)

2万6400円

／360GB(365日)

330円／24時間使い放題 550円／1GB ― 通信制御 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される 条件非公表 カウント

フリー ― LINE(トーク、

音声・動画通話) ― 公衆Wi-Fi × × 月398円 最低利用期間 なし なし 1年 契約解除料 なし なし 最大1078円 転出手数料 なし なし なし その他 月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも

※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある