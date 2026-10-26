ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第78回
RTX 5080搭載の未使用「GALLERIA」が54万5290円！ ドスパラのアウトレットセール開催中
2026年10月26日 19時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キャンセル未使用品や訳あり新品を数量限定で販売
ドスパラでは現在、キャンセル未使用品や訳あり新品を販売する「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けPCなどをお手頃価格で販売している。
アウトレットPCは、お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された未使用品。検品済みで、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理に対応しており、すべて修理保証付きとなっている。
対象製品は数量限定で、ラインアップや在庫状況は随時変わるため、最新の情報は販売ページで確認してほしい。
RTX 5080と8TB HDDを搭載したGALLERIAが値下げ
THIRDWAVE GALLERIA XDC7A-R58-GD（キャンセル未使用品）
545,290円（アウトレット特価）
CPUには24コアのCore Ultra 7 270K Plus、グラフィックスにはGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を採用。32GBメモリ、1TB Gen5 SSD、8TB HDDを搭載する。
MSI製の水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID E360」や1000Wの80PLUS PLATINUM認証電源も備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第78回
トピックスRyzen 7 9800X3Dから9850X3Dへ、追加料金は0円！ ドスパラが無料アップグレードを実施
-
第77回
トピックスインテル日本法人50周年の特別な「GALLERIA」が登場！ RTX 5070＋Core Ultra 7搭載で48万9980円
-
第76回
トピックスRTX 5060 Ti搭載PCが20万円切り！ ドスパラ34周年祭でメモリ32GB化が半額
-
第75回
トピックス4TB HDD追加が20％オフ！ ドスパラ34周年祭、32GBメモリ化や水冷など指定カスタマイズ最大半額
-
第74回
トピックスRTX 5080に8TB HDDまで！ 57万3980円の豪華「GALLERIA」がドスパラのアウトレットセールに登場
-
第73回
sponsored23万円台でRTX 5060 Ti搭載はお得感マシマシ！ GALLERIAのアワード受賞記念PCは狙い目だ
-
第73回
トピックス約1kgの軽量「GALLERIA」が14万9980円から！ Core Ultra 5搭載、ワコム製ペンタブレットも動作検証済み
-
第72回
トピックス24万円切りでRTX 5070＋Ryzen 7！ ドスパラ34周年記念PCが数量限定の周年感謝価格
-
第71回
トピックス20万9980円でRyzen 7＋Radeon RX 9060 XT搭載！ ドスパラ「THIRDWAVE」は32GBメモリ化も半額
-
第70回
トピックス1万8900円でCore i5搭載ノートPC！ ドスパラ周年祭、中古PC・パーツ特価の第3弾
- この連載の一覧へ