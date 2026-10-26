RTX 5080搭載の未使用「GALLERIA」が54万5290円！ ドスパラのアウトレットセール開催中

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

キャンセル未使用品や訳あり新品を数量限定で販売

ドスパラでは現在、キャンセル未使用品や訳あり新品を販売する「アウトレットセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けPCなどをお手頃価格で販売している。

アウトレットPCは、お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された未使用品。検品済みで、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理に対応しており、すべて修理保証付きとなっている。

対象製品は数量限定で、ラインアップや在庫状況は随時変わるため、最新の情報は販売ページで確認してほしい。

RTX 5080と8TB HDDを搭載したGALLERIAが値下げ

THIRDWAVE GALLERIA XDC7A-R58-GD（キャンセル未使用品）

545,290円（アウトレット特価）

CPUには24コアのCore Ultra 7 270K Plus、グラフィックスにはGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を採用。32GBメモリ、1TB Gen5 SSD、8TB HDDを搭載する。

MSI製の水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID E360」や1000Wの80PLUS PLATINUM認証電源も備える。