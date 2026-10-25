ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第78回
Ryzen 7 9800X3Dから9850X3Dへ、追加料金は0円！ ドスパラが無料アップグレードを実施
2026年10月25日 09時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Ryzen 7 9850X3Dへのアップグレードが無料
ドスパラでは現在、「9800X3D⇒9850X3Dアップグレード無料キャンペーン」を実施している。対象のゲーミングPCで、Ryzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへのアップグレードが無料になる。
Ryzen 7 9850X3Dは、8コア16スレッド、96MBのL3キャッシュを備え、最大周波数は5.6GHz。Ryzen 7 9800X3Dの最大5.2GHzを上回る。ドスパラが公開しているCPU性能比較では、9850X3Dが4373、9800X3Dが4208となっている。
対象PCの商品ページでは、カスタマイズ画面のCPU項目でRyzen 7 9850X3Dが自動的に選択されており、購入者が変更する必要はない。なお、9800X3Dを希望する場合は、自分で選択を変更する必要がある。
キャンペーンは予告なく終了、または内容を変更する場合がある。
RTX 5060搭載「GALLERIA」が39万9980円
GALLERIA XDR7A-R56-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
基本構成販売価格:399,980円
対象モデルのひとつ「GALLERIA XDR7A-R56-GD」は、GeForce RTX 5060を搭載するゲーミングデスクトップPC。32GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSD（DRAMキャッシュ搭載）を備える。Windows 11 Homeを採用し、Ryzen 7 9850X3Dへの無料アップグレード対象となっている。
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