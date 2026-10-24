しゃべることが大好き。キレ味抜群の本音トークでも注目される大泉 凜（おおいずみ・りん）さんが、3rd DVD「とってもうるさいキミが好き」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
今年に入ってから高知県で撮影された3rd DVDは、同い年の彼氏（＝視聴者）との恋愛劇がコンセプト。大泉さんがコスプレ好きという設定になっていて、ショート丈のセーラー服や体操着まで着こなしているのがポイントである。
――ロケ地が高知県というのは珍しいですね。
【大泉 凜】 魚・野菜・果物がとにかく好きだし、土佐巻き（カツオのたたきを使った巻き寿司）もクジラも初めて食べることができて、すごく幸せな時間を過ごせました。映像のほうは、うるさい私のキャラクターが存分に楽しめる内容になっています。
――お気に入りは？
【大泉 凜】 白のブラウスを着て、メガネをかけた姿で誘惑しちゃうシーンです。メガネは珍しいし、かなり可愛い印象だったのでInstagramに載せたほど。ジャケ写にもなったボーダー柄のビキニのシーンも、派手好きの自分らしいイメージが出ていて気に入っています。
――セーラー服や体操着もありますね。
【大泉 凜】 （DVDメーカー側からの要望で）やらされた感があるし、あまりオススメしたくないです（笑）。それよりは競泳水着ではしゃぐところを視聴してほしいです。髪型がツインテールなのですが、一番似合っていると思います！
――今夏の思い出も聞かせてください。
【大泉 凜】 実家（仙台）に帰って、親戚と遊んだり、地元の友達と飲んだりできたのが楽しかったです。お酒も以前はカルーアミルクが好きだと言っていましたが、漬物をアテにしたビールも美味しいと思えるようになってきました。でも、やっぱり成分無調整の牛乳が一番美味しいと思います（笑）。
4th DVD（タイトル未定）も12月18日にリリース予定。開催するかどうかは未定だが、11月12日で21歳になるので生誕祭にも期待したいところ。「みんなでお酒を飲むよりも、公園でバドミントンとかをやるのが自分らしいかな」と本音トークで締めくくった。
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