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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第211回

ブラックコーヒー派はここで常備！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ

2026年10月20日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonタイムセールで18％オフ！

　直火焙煎したコーヒー豆を使用した「ドトール ブラック 480ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格は2,793円のところ、現在は18％オフの2,298円で販売中です。495円引きとなっており、1本あたり約96円で購入できます。

　毎日コーヒーを飲む人はもちろん、自宅や職場にストックしておきたい人にも注目の商品です。

アマゾンでドトール ブラック 480ml×24本を入手

「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒ飲料「ドトール ブラック」は、焙煎師が直火焙煎したコーヒー豆を使用し、ブラックコーヒー向けにオリジナルブレンドした商品です。

　原材料には、ブラジル産やエチオピア産などのコーヒー豆を使用しています。豊かな香りとコク深さが特徴として紹介されています。

毎日のコーヒーをお得にストック！まとめ買いのチャンス

　「ドトール ブラック」480ml×24本が、現在開催中のAmazonタイムセールで18％オフの2,298円。1本あたり約96円で購入できます。

　毎日飲むコーヒーをまとめて用意しておきたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでドトール ブラック 480ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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