アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第211回
ブラックコーヒー派はここで常備！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ
2026年10月20日 18時00分更新
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「ドトール ブラック 480ml×24本」がAmazonタイムセールで18％オフ！
直火焙煎したコーヒー豆を使用した「ドトール ブラック 480ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格は2,793円のところ、現在は18％オフの2,298円で販売中です。495円引きとなっており、1本あたり約96円で購入できます。
毎日コーヒーを飲む人はもちろん、自宅や職場にストックしておきたい人にも注目の商品です。
「ドトール ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒ飲料「ドトール ブラック」は、焙煎師が直火焙煎したコーヒー豆を使用し、ブラックコーヒー向けにオリジナルブレンドした商品です。
原材料には、ブラジル産やエチオピア産などのコーヒー豆を使用しています。豊かな香りとコク深さが特徴として紹介されています。
毎日のコーヒーをお得にストック！まとめ買いのチャンス
「ドトール ブラック」480ml×24本が、現在開催中のAmazonタイムセールで18％オフの2,298円。1本あたり約96円で購入できます。
毎日飲むコーヒーをまとめて用意しておきたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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