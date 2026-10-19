毎日飲むブラックコーヒーを箱買い！ 「クラフトボス」500ml×24本が15％オフ

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「クラフトボス ブラック ラベルレス 500ml×24本」が

Amazonプライム感謝祭セールに登場！

サントリーの「クラフトボス ブラック ラベルレス 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールに登場しています。

過去価格2,791円のところ、15％オフの2,368円で販売中です。1本あたり約99円で、500mlのブラックコーヒーを24本まとめて購入できます。

仕事中や休憩時間にコーヒーを飲む人はもちろん、毎日持ち歩く飲み物をストックしておきたい人にも注目の商品です。

「クラフトボス ブラック ラベルレス」の特徴

Amazon商品ページより

「クラフトボス ブラック ラベルレス」は、ラベルをはがす手間がかからない、500ml入りのペットボトルコーヒーです。ブラック・無糖タイプで、コクとクリーンな甘み、華やかな香りを特徴とするコーヒーのブレンドを採用しています。

豆の選定から焙煎、抽出までの工程にこだわり、5種類のコーヒーをブレンド。「澄みわたるコク」を目指し、時間をかけて少しずつ飲むことを想定した味わいに仕上げています。

ラベルレス仕様のため、飲み終わった後にラベルをはがす必要がないのも特徴です。一括表示や栄養成分表示などは段ボールに記載されています。

まとめ：毎日のコーヒーをまとめ買いするなら今！

「クラフトボス ブラック ラベルレス 500ml×24本」は、ラベルをはがす手間がかからないため、飲み終わった後の分別を少しでもラクにしたい人にも向いています。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールでは、過去価格2,791円から15％オフの2,368円で販売されています。

1本あたり約99円で購入できるこの機会に、毎日飲むコーヒーをまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。