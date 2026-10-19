ゲオ、不正アクセスでサービス停止　店舗ではPontaカードを案内

ゲオは10月17日、システムへの第三者による不正アクセスを10月15日に確認したとして、二次被害を防ぐためのメンテナンスを発表した。開始は10月17日21時で、終了時期は未定。ゲオオンラインの各サービスを一時停止している。

店舗では買取やレンタルを通常通り利用できるが、ゲオアプリの会員証は使えない。代わりにPontaカードかデジタルPontaを提示する必要がある。ゲーム商品の予約は店頭で受け付け、予約商品の購入には予約者名義のPontaカードなどが必要となる。

アプリのクーポンを利用したい場合は店舗スタッフに申し出るよう案内している。レンタル返却や予約商品に関するプッシュ通知は配信されるものの、アプリ内で内容を確認することはできない。トレーディングカードの当選商品受け取りは、別の抽選販売サイトで当選画面を表示して対応する。

ゲオオンラインストアは新規注文と注文キャンセルを停止するが、メンテナンス前の注文商品は発送する。宅配買取などでは新規申し込みに加え、査定結果の確認、承認・返却、買取代金の振り込み手続きなども利用不可。申し込み済みの宅配買取の集荷や、宅配レンタルの返却は通常通り受け付ける。