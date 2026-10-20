ふるさとチョイスに不正アクセスか　安全優先でサービス全面停止

トラストバンクは10月19日、同社のふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で不正アクセスの兆候を検知したことを公表。サービスの提供を停止した。

同社は本件について、被害拡大防止と安全確保を最優先したと説明。今後の対応については、実施中の調査の結果を踏まえて別途案内するとしている。